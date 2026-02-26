Ρυθμίσεις για συντάξεις ενστόλων, ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου και έσοδα πωλητών λαϊκών αγορών προβλέπει το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο

Μια σειρά από σημαντικές φορολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, τις οποίες προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσίασαν στο πλαίσιο σχεδίου νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το φαινόμενο δημοσίων φορέων και οργανισμών που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ.

Με τις προτεινόμενες συνταξιοδοτικές διατάξεις αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις των στρατιωτικών, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων. Ο σχετικός ανακαθορισμός καθίσταται απαραίτητος λόγω του ότι η σύνταξη εξακολουθεί να συνδέεται με τον μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων τους.

Υπενθυμίζεται ότι από 1.10.2025 θεσπίστηκαν νέα, αναπροσαρμοσμένα μισθολόγια για τα στελέχη τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας με αποτέλεσμα να ανακύπτει ανάγκη και νέου ανακαθορισμού των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.

Φορολογικά ζητήματα

Επιπλέον με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται φορολογικής φύσεως ζητήματα και συγκεκριμένα προτείνονται φορολογικές ρυθμίσεις όπως:

α. ειδική ρύθμιση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, που θα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών θα υπολογίζεται, μειωμένο κατά ποσοστό 30%, σε σχέση με το ποσό που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του άρθρου 28Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

β. εξαίρεση για πληρωμές που διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, ώστε για τις πληρωμές αυτές υπόχρεοι σε απόδοση του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος να είναι πλέον οι λήπτες των πληρωμών, απαλλασσομένων των ανωτέρω νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου,

γ. εισαγωγή νέου συστήματος επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026. Το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή του ΕΦΚ και του αναλογούντος σε αυτόν ΦΠΑ απευθείας στην αντλία και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αγροτών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την έκπτωση άμεσα κατά την πληρωμή. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο ΕΦΚ επιστρέφεται στους πρατηριούχους ή συμψηφίζεται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.