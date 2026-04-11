Τι ώρα κλείνουν σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά

Αύριο, Κυριακή του Πάσχα, και τη Δευτέρα όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω επίσημων αργιών
Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η αγορά, με τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά να λειτουργούν σήμερα (9.4.2026), με περιορισμένο ωράριο, ενόψει της Ανάστασης. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές, με την κίνηση να κορυφώνεται από το πρωί.

Συγκεκριμένα, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ παραμένουν ανοιχτά από νωρίς, ωστόσο κλείνουν νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Σήμερα, τα καταστήματα λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 18:00 ή 19:00, ανάλογα με την αλυσίδα και το κατάστημα, ενώ σε λίγες περιπτώσεις παραμένουν ανοιχτά έως τις 20:00.
 
Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Κυριακή του Πάσχα, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, όπως προβλέπεται για τις επίσημες αργίες.

Οι καταναλωτές καλό είναι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις αγορές τους, καθώς μετά το μεσημέρι η αγορά σταδιακά αδειάζει και τα καταστήματα κλείνουν νωρίς.

Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
