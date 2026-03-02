Τι πλήρωσε η ΔΥΠΑ τον Φεβρουάριο σε εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές ομάδες

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Φεβρουαρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στις πληρωμές μητρότητας και γονεϊκότητας το ποσό ανήλθε σε 3,68 εκατ. ευρώ για 5.452 ωφελούμενους, ενώ για το επίδομα εργασίας πιστώθηκαν 347,4 χιλ. ευρώ σε 1.187 δικαιούχους.

Το επίδομα μακροχρονίων ανέργων διαμορφώθηκε σε 522,9 χιλ. ευρώ για 2.584 άτομα και το ειδικό εποχικό βοήθημα σε 1,38 εκατ. ευρώ για 1.610 ωφελούμενους.

Στις λοιπές παροχές ασφάλισης το ποσό ανήλθε σε 41 χιλ. ευρώ και αφορούσε 52 δικαιούχους.

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, διατέθηκαν 26,89 εκατ. ευρώ με 32.654 ωφελούμενους.

Στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης, τα ποσά διαμορφώθηκαν ως εξής: