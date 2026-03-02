Τι πλήρωσε η ΔΥΠΑ τον Φεβρουάριο σε εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές ομάδες

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Φεβρουαρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, στις πληρωμές μητρότητας και γονεϊκότητας το ποσό ανήλθε σε 3,68 εκατ. ευρώ για 5.452 ωφελούμενους, ενώ για το επίδομα εργασίας πιστώθηκαν 347,4 χιλ. ευρώ σε 1.187 δικαιούχους.
Το επίδομα μακροχρονίων ανέργων διαμορφώθηκε σε 522,9 χιλ. ευρώ για 2.584 άτομα και το ειδικό εποχικό βοήθημα σε 1,38 εκατ. ευρώ για 1.610 ωφελούμενους.
Στις λοιπές παροχές ασφάλισης το ποσό ανήλθε σε 41 χιλ. ευρώ και αφορούσε 52 δικαιούχους.
Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, διατέθηκαν 26,89 εκατ. ευρώ με 32.654 ωφελούμενους.
Στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης, τα ποσά διαμορφώθηκαν ως εξής:
- 475,8 χιλ. ευρώ σε 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας,
- 73,4 χιλ. ευρώ για 100 ανέργους σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής,
- 104,4 χιλ. ευρώ για 100 ανέργους στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
- 1,34 εκατ. ευρώ για 4.000 μακροχρόνια ανέργους στον τομέα υγείας,
- 480,1 χιλ. ευρώ για 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας και
- 274 ευρώ για πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων.