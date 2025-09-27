Το καλό και το κακό σενάριο για τα τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου

Με μια αύξηση κοντά στο 16% εκτιμάται ότι θα κλείσει ο Σεπτέμβριος όσον αφορά τη χονδρική τιμή του ηλεκτρισμού. Πλέον στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος έχουν βγει τα μολύβια για τα νέα τιμολόγια λιανικής Οκτωβρίου. Η εκτίμηση είναι ότι θα μείνουν σταθερά ή θα αυξηθούν ελαφρώς σε σχέση με το μήνα που διανύουμε, αλλά όχι σε ανησυχητικό βαθμό για τους καταναλωτές.

Αν κινηθεί έτσι η αγορά, τότε θα διατηρηθεί μεγάλο μέρος από τη μεσοσταθμική μείωση 25% που είχαν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το Σεπτέμβριο.



Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η εικόνα σήμερα στην ηλεκτροπαραγωγή, αφού το φθινόπωρο φέρνει μείωση της ζήτησης και οι ΑΠΕ βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των πηγών παραγωγής στο μείγμα της χώρας μας. Ταυτόχρονα, εκτός λειτουργίας βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό το καλώδιο που συνδέει την Ελλάδα με την ακριβότερη Ιταλία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μας συμπαρασύρει προς τα επάνω.

Ανατροπή της καλής πρόβλεψης για τον Οκτώβριο θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που οι προμηθευτές προβλέπουν έναν πιο ακριβό χειμώνα και θελήσουν να περάσουν μέρος της μελλοντικής αύξησης σήμερα, ώστε να γίνει πιο σταδιακά και “εύπεπτα”.

Πάντως, οι εταιρείες έχουν να λάβουν υπόψη έναν ακόμη παράγοντα αυτή τη φορά: Τις συνεχείς προειδοποιήσεις του πρωθυπουργού και του ΥΠΕΝ ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κερδοσκοπική τάση, τότε θα υπάρξουν κυρώσεις.

Το Μαξίμου φαίνεται πως θέλει να διατηρηθεί η βελτιωμένη εικόνα στις τιμές, παροτρύνοντας παράλληλα τους πολίτες να δραστηριοποιηθούν και να επιλέξουν τα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια. Πάντως, προς το παρόν εκατομμύρια αδρανείς καταναλωτές παραμένουν στα πράσινα, που είναι αρκετά λεπτά ακριβότερα.