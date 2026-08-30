Τουρισμός για όλους 2026 – 2027: Τα επόμενα βήματα των δικαιούχων και η β΄ φάση

Στην επόμενη φάση περνά το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026 – 2027», λίγες μέρες αφού αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026 – 2027» θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και να εντοπίσουν την αίτησή τους

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Όσοι θελήσουν να επισκεφτούν την πλατφόρμα θα πρέπει να γνωρίζουν πως η αναζήτηση δεν γίνεται με ονοματεπώνυμο ή άλλα προσωπικά στοιχεία, αλλά με βάση τον αριθμό της αίτησης.

Στους πίνακες εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ του αιτούντος, καθώς και η σειρά της κλήρωσης. Σημειώνεται πως εμφανίζονται πίνακες με Χαμηλή Περίοδο και Υψηλή Περίοδο, ανάλογα με την εποχή και το μέρος.

Η διαδικασία για τους δικαιούχους

Για τους δικαιούχους που έχουν κληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια στο συγκεκριμένο στάδιο, καθώς η διαδικασία προχωρά αυτόματα.

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Μόλις το σχετικό αρχείο διαβιβαστεί στις τράπεζες που έχουν επιλέξει οι δικαιούχοι, οι τελευταίες αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση των ψηφιακών άυλων καρτών μέσα σε διάστημα δύο ημερών.

Ακολούθως, η τράπεζα που έχει επιλεγεί από κάθε δικαιούχο θα αποστείλει μήνυμα με τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας. Παράλληλα, στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης θα σταλεί μήνυμα, το οποίο θα περιέχει σύνδεσμο για τη δημιουργία του κωδικού πρόσβασης.

Η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται εύκολα, καθώς μετά τη δημιουργία του password η κάρτα ενεργοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Το ποσό που δίνεται

Το χρηματικό ποσό που δίνεται στους δικαιούχους, διαφέρει ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξουν να το χρησιμοποιήσουν. Στην Υψηλή Περίοδο το ποσό της βασικής επιδότησης προβλέπεται το ποσό των 200 ευρώ, ενώ για την Χαμηλή Περίοδο δικαιούνται 300 ευρώ.

Οι τρίτεκνοι, οι συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται 300 ευρώ για την Χαμηλή Περίοδο και 400 ευρώ για την Υψηλή Περίοδο.

Τι ισχύει για τη β΄ φάση

Το γεγονός ότι κάποιος δεν επιλέχθηκε στην πρώτη κλήρωση δεν σημαίνει ότι αποκλείεται οριστικά από την επιδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κληρώθηκαν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος, παραμένοντας δυνητικοί δικαιούχοι.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα χρειαστεί να υποβληθεί νέα αίτηση ούτε θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τους ήδη καταρτισμένους πίνακες των μη κληρωθέντων, ακολουθώντας τη σειρά που έχει διαμορφωθεί από την υφιστάμενη κλήρωση.

Τα ποσά της επιδότησης δεν αλλάζουν και θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τη δεύτερη φάση θα προέλθει τόσο από τον πρόσθετο προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί για αυτήν, όσο και από τυχόν αδιάθετα ποσά που θα προκύψουν κατά την πρώτη φάση.