Τουρισμός για Όλους 2026: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ προηγούνται στις αιτήσεις

Η πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027» ανοίγει σήμερα (05.08.2026) με τις αιτήσεις για voucher και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές όπως η αύξηση των εισοδηματικών ορίων.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους θα έχει αυξημένη διάρκεια και συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027, ενισχύοντας τον τουρισμό με voucher που θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.

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Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 12:00, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Ενώ από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

H πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 θα είναι ανοικτή για όλο το 24ωρο και θα πραγματοποιηθεί μέσω των ψηφιακών υποδομών του gov.gr και του vouchers.gov.gr.

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Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν και ως εκ τούτου, για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.