Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ξεκίνησε η καταβολή 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες

Ξεκίνησε η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, συνολικού ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, σε περισσότερους από 281.000 μόνιμους κατοίκους των νησιών της χώρας.

Η πληρωμή αφορά την επιστροφή μέρους του κόστους για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους νησιών.

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Με τη συγκεκριμένη καταβολή ολοκληρώνεται η εξόφληση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των νησιωτών που υλοποιεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από τις αρχές του 2026 έχουν καταβληθεί περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών, των νησιωτικών επιχειρήσεων και του κόστους μεταφοράς καυσίμων.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε ότι η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, η διασφάλιση της συνδεσιμότητας, η συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων και η ασφάλεια ήταν βασικοί στόχοι για τον ίδιο.

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Χαρακτηριστικά, επεσήμανε: «Εν μέσω πολέμου και ενεργειακής κρίσης, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε μεγάλη μάχη, ώστε να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών και προχωρήσαμε σε τετραετείς διαγωνισμούς, ώστε να έχουμε σταθερές ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τα νησιά μας. Και στο κομμάτι της ασφάλειας, μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι σε πλοία όλων των τύπων έχουν ξεπεράσει τους 1800.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών. Με τη σημερινή πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση για το 2025 και περισσότεροι από 281.000 κάτοικοι των νησιών μας λαμβάνουν πάνω από 23,2 εκατομμύρια ευρώ, ως επιστροφή μέρους του κόστους των μετακινήσεών τους.

Τα νησιά μας αποτελούν στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Έχουμε χρέος να τα ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους κατοίκους τους με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και θα συνεχίσουμε με στρατηγικό σχεδιασμό και συνέπεια».