ΔΥΠΑ: Πληρωμές 157,75 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο σε ανέργους, εργαζόμενους και γονείς

Στα 157.746.807,12 ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό των πληρωμών που κατέβαλε η ΔΥΠΑ τον Ιούλιο για επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας, κατάρτιση και ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε στα τακτικά επιδόματα ανεργίας, για τα οποία διατέθηκαν 86.264.275,87 ευρώ σε 148.531 ωφελούμενους. Πρόκειται για περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού ποσού των πληρωμών που παρουσιάζονται στα αναλυτικά στοιχεία της ΔΥΠΑ.

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Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ήταν οι παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας. Τον Ιούλιο καταβλήθηκαν 47.545.678,21 ευρώ σε 34.613 δικαιούχους, ενώ για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων διατέθηκαν 19.036.170 ευρώ, με τον αριθμό των ωφελουμένων να ανέρχεται σε 32.036.

Για το επίδομα εργασίας καταβλήθηκαν 911.327,99 ευρώ σε 2.881 δικαιούχους, ενώ οι πληρωμές του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων ανήλθαν σε 628.776 ευρώ και αφορούσαν 2.814 άτομα.

Παράλληλα, 516.996,03 ευρώ καταβλήθηκαν ως βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων σε 698 ωφελούμενους. Οι λοιπές παροχές ασφάλισης διαμορφώθηκαν σε 328.349,84 ευρώ και κατευθύνθηκαν σε 842 δικαιούχους.

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Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ στα ειδικά προγράμματα

Στα 2.515.233,18 ευρώ ανήλθαν οι πληρωμές για ειδικά προγράμματα απασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων που διενεργούνται μέσω του πληροφοριακού της συστήματος.

Το υψηλότερο ποσό, ύψους 1.252.287,18 ευρώ, αφορούσε το πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρονίως ανέργων στον τομέα της υγείας. Ακολούθησαν οι πληρωμές των 459.464,29 ευρώ για το πρόγραμμα 1.135 ανέργων επίσης στον τομέα της υγείας και των 457.909,70 ευρώ για το πρόγραμμα 500 τραυματιοφορέων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Για τη σπουδαστική άδεια μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών καταβλήθηκαν 141.344,94 ευρώ, ενώ επιπλέον 26.322,91 ευρώ διατέθηκαν για τη σπουδαστική άδεια πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ.

Οι υπόλοιπες καταβολές αφορούσαν προγράμματα απασχόλησης ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων πυρόπληκτων περιοχών, καθώς και πρώην εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας.