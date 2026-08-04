Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για ζωονόσους από το ΥπΑΑΤ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατ. ευρώ προς 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Οι αποζημιώσεις αφορούν συνολικά 75.316 ζώα, ενώ τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στις επόμενες μία έως δύο εργάσιμες ημέρες, καθώς έχει ήδη δοθεί η σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

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Η Λέσβος απορροφά το μεγαλύτερο ποσό

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, ύψους 2,84 εκατ. ευρώ, κατευθύνεται στη Λέσβο, όπου αποζημιώνονται 73 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για την υποχρεωτική θανάτωση 17.285 ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού.

Για τις απώλειες από την ευλογιά των αιγοπροβάτων προβλέπονται συνολικά 1,38 εκατ. ευρώ, που αφορούν 103 εκμεταλλεύσεις και 58.031 ζώα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου.

Πως κατανέμονται οι αποζημιώσεις

Μετά τη Λέσβο, το υψηλότερο ποσό κατευθύνεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου 37 εκμεταλλεύσεις θα λάβουν συνολικά 855.042 ευρώ.

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Στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αποζημιώσεις 274.668 ευρώ για 22 εκμεταλλεύσεις, στην Πελοπόννησο 93.166 ευρώ για 12 εκμεταλλεύσεις, στη Θεσσαλία 75.181 ευρώ, στην Ήπειρο 42.378 ευρώ, στην Αττική 35.228 ευρώ και στο Νότιο Αιγαίο 2.394 ευρώ.

Η επεξεργασία των στοιχείων ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες, με στόχο την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς ανέφερε:

«Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά από τις επιζωοτίες και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών. Με την 4η πληρωμή των αποζημιώσεων ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζουμε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό».

Όπως πρόσθεσε, «Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα, να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο, να στηριχθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση των επιζωοτιών και να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κτηνοτροφία».