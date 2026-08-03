Πόθεν Έσχες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Έως 24 Οκτωβρίου οι δηλώσεις

Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση Πόθεν Έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το Πόθεν Έσχες στις 24 Οκτωβρίου.

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Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.

Ο έλεγχος που πρέπει να γίνει πριν από την υποβολή

Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ο υπόχρεος πρέπει να διαπιστώσει ότι έχουν εμφανιστεί όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και ότι έχουν καταχωριστεί σωστά τα σχετικά ποσά.

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Αντίστοιχος έλεγχος απαιτείται για επενδυτικά προϊόντα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, οχήματα, εταιρικές συμμετοχές, τραπεζικές θυρίδες και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Στη δήλωση περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, και στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα παιδιά.

Όσα δεδομένα δεν έχουν μεταφερθεί αυτόματα πρέπει να προστεθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο. Αν διαπιστωθεί λανθασμένη εγγραφή, η διόρθωση πρέπει να γίνει πριν από την οριστικοποίηση.

Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια της δήλωσης παραμένει στον υπόχρεο και δεν μεταφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στον φορέα από τον οποίο αντλήθηκαν τα στοιχεία.

Διορθώσεις για 30 ημέρες

Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση παρέχεται δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να διορθωθούν λάθη ή να προστεθούν στοιχεία που παραλείφθηκαν.

Η δυνατότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη για 30 ημέρες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική δήλωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 24 Οκτωβρίου και η διαδικασία των διορθώσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άτυπη παράταση.

Παράβολα έως 400 ευρώ για την καθυστέρηση

Η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο. Αντίθετα, η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Για δήλωση που υποβάλλεται μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ηλεκτρονικό παράβολο 50 ή 200 ευρώ. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 30 ημέρες, το παράβολο αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει το παράβολο που πρέπει να εξοφληθεί ηλεκτρονικά.