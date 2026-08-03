Πληρωμές 140,9 εκατ. ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 192.717 δικαιούχους έως την Παρασκευή

Συνολικά 140,94 εκατ. ευρώ θα καταβάλουν ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 192.717 δικαιούχους από σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών, ύψους 86,94 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ, ενώ η ΔΥΠΑ θα διαθέσει επιπλέον 54 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

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Από τον ΕΦΚΑ, σήμερα θα πιστωθούν 298.000 ευρώ στους λογαριασμούς 350 δικαιούχων εξωιδρυματικών επιδομάτων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ για τον Αύγουστο του 2026.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου προγραμματίζεται η καταβολή 14,17 εκατ. ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμές παροχών. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου, θα διατεθούν 15 εκατ. ευρώ σε 650 ασφαλισμένους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την απονομή εφάπαξ.

Η μεγαλύτερη πληρωμή του ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου. Ειδικότερα, θα καταβληθούν 57,48 εκατ. ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για το δωρόσημο του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

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Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ αφορούν συνολικά 73.000 δικαιούχους και κατανέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Ποσό 23 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές της υπηρεσίας.

Επιπλέον, 12 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε 17.000 μητέρες που λαμβάνουν την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ ακόμη 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους οι οποίοι συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.