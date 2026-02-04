Τράπεζες: Τι ενθαρρύνει τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια – Οι όροι στις συμβάσεις και οι νέες τάσεις στην αγορά 

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αναμένεται αυξημένη και το 2026 μετά την εκτόξευση κατά 46% υψηλότερα το 2025 και με κινητήριο μοχλό της κινητικότητας στην αγορά κατοικίας την σχετική χαλάρωση των όρων στις χορηγήσεις και τη μείωση των επιτοκίων από τις ελληνικές τράπεζες.

Για το 2026 οι συνολικές εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ το 2025, οπότε και 45.000 νοικοκυριά έλαβαν νέο δάνειο για να επενδύσουν σε κατοικία. Πρόκειται για εκταμιεύσεις που σηματοδοτούν σημαντική πιστωτική επέκταση και την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου μετά από 15 χρόνια συρρίκνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις επιδόσεις αυτές πριμοδοτεί και το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ που τρέχει και το 2026 ενώ πέρυσι συνδέθηκε με 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ.

Οι καταλύτες για την αλλαγή κλίματος στην αγορά

Η ζήτηση στεγαστικών δανείων αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ζήτηση για αγορά κατοικίας ενώ βελτιώνονται οι όροι που προσφέρουν οι τράπεζες για νέες δανειακές συμβάσεις. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, σε συνέχεια του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων, προσέλκυσε αγοραστές που περίμεναν τη μείωση του κόστους χρήματος για να τοποθετηθούν στην αγορά κατοικίας. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες προσέλκυσαν πελάτες μετά τις μειώσεις επιτοκίων στις οποίες προχώρησαν από το 2025 αξιοποιώντας την δυνατότητά τους να δανείζονται φθηνότερα από τις αγορές μετά το μπαράζ αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής τους ικανότητας από διεθνείς οίκους.

Οι κινήσεις αυτές είχαν αποτύπωμα στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος από τους τελευταίους μήνες του 2025 που έδειξαν μείωση των επιτοκίων στα δάνεια ενώ στις καταθέσεις παρέμειναν αμετάβλητα. Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Τράπεζα της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε σε 3,44%, ενισχυμένο ελαφρώς από τα προηγούμενα στοιχεία του Νοεμβρίου, όταν το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,40% (τον Νοέμβριο από 3,43% Οκτώβριο και 3,52% τον Σεπτέμβριο) και το μέσο επιτόκιο για το σύνολο των νέων στεγαστικών συμβάσεων διαμορφώνεται σε 3,49%. Πρόκειται για αξιοσημείωτη πτώση, παρά το σταθερό euribor, συμπεριφορά που επηρεάζει τα κυμαινόμενα επιτόκια. Επίσης, τα σημερινά στοιχεία της ΤτΕ αναφέρουν ότι τον Δεκέμβριο το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια 5 ετών έμεινε αμετάβλητο στο 3,59%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην σταθερή ζήτηση στεγαστικών δανείων συνεισφέρουν τα χρηματοδοτικά κίνητρα για νέους αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών που έχει επιταχύνει τις διαδικασίες εγκρίσεων και επεξεργασίας φακέλων.

Οι τάσεις αυτές αναμένεται να διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό το 2026, τουλάχιστον στο πρώτο μισό του έτους, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς που επιφυλάσσονται για τυχόν ανατροπές στις θετικές προσδοκίες από εξελίξεις στο ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο

Με τις τιμές στην αγορά κατοικίας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και τις τράπεζες να προσφέρουν μέσο επιτόκιο στα επίπεδα του 3,5% – 3,6% και υψηλότερα στις περιπτώσεις δανείων με σταθερό επιτόκιο, η ζήτηση από υποψήφιους δανειολήπτες στοχεύει στην κάλυψη ποσοστού άνω του 70-80% της αξίας του ακινήτου ενώ από την πλευρά τους οι τράπεζες ελέγχουν το εισόδημα του δανειολήπτη ώστε η μηνιαία δόση να μην ξεπερνά ένα ποσοστό γύρω στο 35-40% του καθαρού μηνιαίου μισθού του ώστε η συναλλαγή να είναι βιώσιμη και να περιοριστεί ο κίνδυνος το δάνειο να «κοκκινίσει» στο μέλλον.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με εισόδημα 2.000 ευρώ δεν μπορεί να πληρώνει δάνειο με δόση πάνω από 700 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με η διάρκεια του δανείου και το επιτόκιο. Το ύψος του δανείου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κυμαίνεται από 95 έως 120 χιλ. ευρώ.

Για εισόδημα στα 3.000 ευρώ η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1000 – 1050 ευρώ για δάνειο 150 έως 190 χιλ. ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και το επιτόκιο.

Οι δανειολήπτες ζυγίζουν επίσης τον κίνδυνο σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου.