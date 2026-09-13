Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Δωρεάν φιλοξενία για 1.394 βρέφη και ήπια σε όλη τη χώρα

Σε λειτουργία βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου οι 27 από τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), φιλοξενώντας συνολικά 1.394 βρέφη και νήπια σε όλη τη χώρα.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Γιάννουλης στη Λάρισα, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, αναμένεται να επαναλειτουργήσει από τη ΔΥΠΑ μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αρχικά με 22 παιδιά, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται η εξέταση των αιτήσεων των επιλαχόντων.

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Οι σταθμοί της ΔΥΠΑ προσφέρουν δωρεάν φιλοξενία, σίτιση και προσχολική αγωγή, στηρίζοντας οικογένειες εργαζομένων και ανέργων και, ιδιαίτερα, γονείς που συνδυάζουν την εργασία ή την αναζήτηση εργασίας με τη φροντίδα των παιδιών τους.

Το δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ, το μεγαλύτερο στη χώρα, καλύπτει περιοχές της Αττικής και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Καβάλα, η Κομοτηνή και τα Τρίκαλα.

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που προβλέπει η σχετική πρόσκληση, επιλέχθηκαν και φοιτούν σήμερα 1.394 παιδιά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγράφηκαν 385 ακυρώσεις αιτήσεων από γονείς.

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Σημειώνεται πως για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εξετάζονται αιτήσεις επιλαχόντων και ο αριθμός των ενεργών εγγραφών αναμένεται να αυξηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι σταθμοί φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών, ενώ η περίοδος λειτουργίας τους εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι υποδείξεις της Πυροσβεστικής και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες παρεμβάσεις πυροπροστασίας.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε πως η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη και για τον λόγο αυτό «προχωρήσαμε στις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταθέσαμε τους φακέλους για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης πυροπροστασίας στους σταθμούς όπου η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη. Παρακολουθούμε καθημερινά την πορεία της, μέχρι την έκδοση όλων των πιστοποιητικών».

Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στη Σαλαμίνα

Στη Σαλαμίνα έχει επίσης εγκριθεί η ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της σχετικής άδειας. Το νέο κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 820 τ.μ. και δυναμικότητα 50 έως 60 παιδιών.

Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, στόχος είναι να λειτουργήσει το 2028.