Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου. Για περισσότερο από έναν μήνα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν σημαντικές μειώσεις σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και πλήθος άλλων προϊόντων.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις είναι προαιρετική, ωστόσο όσοι επαγγελματίες επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας. Η αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της μειωμένης τιμής είναι απαραίτητη, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει το πραγματικό όφελος και να αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν «έξυπνες» αγορές: να συγκρίνουν τιμές σε φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες και, όπου είναι δυνατόν, να έχουν σημειώσει τις τιμές πριν την έναρξη των προσφορών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε προσφορές που μοιάζουν υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ειδικά στο διαδίκτυο. Η επιλογή αξιόπιστων καταστημάτων, ο έλεγχος των στοιχείων του πωλητή και η αποφυγή ύποπτων ιστοσελίδων αποτελούν βασικά βήματα για ασφαλείς αγορές.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των προϊόντων κατά την παραλαβή, η προσεκτική ανάγνωση των πολιτικών επιστροφών και η χρήση ασφαλών τρόπων πληρωμής. Για online αγορές, η διατήρηση αποδείξεων και email επιβεβαίωσης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε καταγγελία σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών εκπτώσεων ή παραπλανητικών προσφορών. Το ισχύον πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή διασφαλίζει την ασφάλεια και τη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων 2026.