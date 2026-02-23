Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταίες ημέρες προσφορών, με ευκαιρίες για καταναλωτές και εμπόριο

Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για το τέλος των χειμερινών εκπτώσεων, που άρχισαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, με τους καταναλωτές να σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τις τελευταίες ημέρες προσφορών.

Οι χειμερινές εκπτώσεις, αν και αποτελούν ευκαιρία για αύξηση της καταναλωτικής κίνησης στα καταστήματα και τόνωση των πωλήσεων των εμπορικών επιχειρήσεων, δεν φαίνεται να αποδίδουν τα αναμενόμενα για την πλειοψηφία των καταστηματαρχών. Το προηγούμενο διάστημα επιχειρηματίες και στελέχη εμπορικών συλλόγων παρότρυναν τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και στις περιφερειακές αγορές και στα συνοικιακά καταστήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πλασματικές εκπτώσεις και κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Εξάλλου, συνεχίζονται οι έλεγχοι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που αναδεικνύουν και περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων και παραπλανητικών προσφορών.

Για άλλη μια φορά πάντως φαίνεται να βγαίνουν κερδισμένοι οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου, πολυεθνικές αλυσίδες και μεγάλα marketplaces. Επίσης, είναι στοίχημα αν η αγορά θα καταφέρει να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ τζίρου της περσινής εκπτωτικής σεζόν, όπου είχε τεθεί ο πήχης για τις πωλήσεις της φετινής εκπτωτικής περιόδου, αν και οι εκπτώσεις χαρακτηρίζονται γενναίες κυμαινόμενες γύρω στο 50% ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και το 70%. Ο απολογισμός πάντως αναμένεται στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων τουλάχιστον 6 στους 10 καταναλωτές κάνουν αγορές, εκ των οποίων 3 στους 10 για ένδυση-υπόδηση, 2 στους 10 για είδη τεχνολογίας και 1 στους 10 για είδη σπιτιού. Επίσης, η ακρίβεια, παρά την ενίσχυση του εισοδήματος από τις ετήσιες αυξήσεις μισθών, δύσκολα αντιμετωπίζεται, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς. Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ εξαρτάται από το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό, την προσφορά και ζήτηση, τις στρατηγικές τιμολόγησης και τις εισαγωγές που συγκεντρώνουν το 80% της διάθεσης των αναγκαίων καταναλωτικών αγαθών.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία έρευνας των Klarna και Appinio, η ακρίβεια έχει επηρεάσει 9 στους 10 καταναλωτές, με 5 στους 10 να αναζητούν οικονομικά προϊόντα, 4 στους 10 να περιορίζουν δαπάνες, 3 στους 10 να αγοράζουν στις προσφορές και 2 στους 10 να αποφεύγουν σπατάλες και να αγοράσουν φθηνότερα προϊόντα. Επίσης από έρευνα προκύπτει πως ένας στους δύο καταναλωτές, κάνει έρευνα αγοράς, αποφεύγει τις υπερβολές και θέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ 6 στους 10 κάνουν πλέον online αγορές.