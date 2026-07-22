Χρέη προς το Δημόσιο: Σε μία οθόνη κλήσεις, δημοτικά τέλη και λογαριασμοί νερού

Σε μία ενιαία ψηφιακή πύλη θα συγκεντρώνονται οι οφειλές των πολιτών προς διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου, από κλήσεις του ΚΟΚ και δημοτικά τέλη μέχρι χρέη από ελέγχους οχημάτων και λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, διευκολύνοντας τον καθημερινό έλεγχο των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Το νέο σύστημα για τα χρέη προς το Δημόσιο θεσμοθετείται με διατάξεις νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή χθες το βράδυ (21.7.2026) και προβλέπει τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα ενημερώνονται συγκεντρωτικά για το τι χρωστούν, σε ποιον φορέα και για ποια αιτία, ενώ για μεγάλο μέρος των οφειλών θα μπορούν να πραγματοποιούν και την πληρωμή.

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Στόχος είναι να περιοριστεί η σημερινή πολυδιάσπαση, όπου ένας πολίτης πρέπει να αναζητά ξεχωριστά τις υποχρεώσεις του σε δήμους, περιφέρειες, οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει ενιαία εικόνα των βεβαιωμένων χρεών του. Η πύλη θα λειτουργεί στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η είσοδος των πολιτών θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet. Κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που βεβαιώνει οφειλή σε φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα.

Ποια χρέη θα εμφανίζονται

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα συγκεντρώνονται διοικητικά βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία δημιουργήθηκαν.

Στη σχετική διάταξη περιλαμβάνονται ειδικότερα τα τέλη, τα δικαιώματα, τα πρόστιμα, οι εισφορές, οι επιστροφές ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση δημοσίου δικαίου. Στην ίδια οθόνη θα εμφανίζονται οι οφειλές προς δήμους και περιφέρειες, όπως δημοτικά τέλη, εισφορές, πρόστιμα και άλλες απαιτήσεις, αλλά και τα πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Στο σύστημα θα περνούν επίσης τα χρέη που προκύπτουν από ηλεκτρονικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων μετά τη διοικητική ή ταμειακή βεβαίωσή τους, καθώς και τέλη και ανταποδοτικές εισφορές ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται ψηφιακά για το ακριβές ύψος του χρέους, την αιτία για την οποία αυτό βεβαιώθηκε και τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής. Για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών θα μπορεί να δημιουργείται μοναδικός κωδικός RF, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα.



Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η πύλη θα εκδίδει αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης, η οποία θα αποστέλλεται τόσο στον οφειλέτη όσο και στην υπηρεσία που είχε βεβαιώσει το χρέος.

Τα ηλεκτρονικά παραστατικά θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της συναλλαγής, ενώ τα έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω της πύλης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά με ισχύ πρωτοτύπου ή να εκτυπώνονται χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επικύρωση.

Τι θα ισχύει για ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για τα χρέη προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ, τα οποία θα εμφανίζονται στην ενιαία πύλη, χωρίς όμως να αλλάζει ο τρόπος πληρωμής τους. Οι φορολογικές οφειλές και οι ασφαλιστικές εισφορές θα εξακολουθούν να εξοφλούνται μέσα από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ. Επομένως, η νέα πύλη θα προσφέρει κοινή εικόνα των συγκεκριμένων χρεών, αλλά δεν θα αντικαταστήσει το myAADE ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα.

Οι πράξεις βεβαίωσης θα μπορούν να κοινοποιούνται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πολίτης στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η πύλη θα διασυνδέεται με τα φορολογικά και ασφαλιστικά μητρώα, τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών, τις τράπεζες και το σύστημα ΔΙΑΣ, ώστε να ενημερώνεται άμεσα αν εκτελέστηκε μια πληρωμή. Ας σημειωθεί πως η λειτουργία της πλατφόρμας αφορά αποκλειστικά τη συγκέντρωση, την ενημέρωση, την παρακολούθηση και την είσπραξή των οφειλών.

Η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, το χρονοδιάγραμμα σύνδεσης των φορέων και το εύρος των παλαιότερων οφειλών που θα μεταφερθούν σε αυτήν θα καθοριστούν με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις.