ΠΟΕΕΤ: Σε ισχύ και με ρυθμισμένους όρους εργασίας οι 6 Συλλογικές Συμβάσεις σε επισιτισμό – τουρισμό

Περίπου 20.000 εργαζόμενοι σε αρτοποιεία και άλλοι 25.000 εργαζόμενοι σε ζαχαροπλαστεία έχουν ρυθμιζόμενους τους όρους αμοιβής και εργασίας, σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ που τακτοποίησε τις εκκρεμότητες με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που είναι στην ευθύνη της.

Είναι αυτονόητο, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), πως οι νέες ΣΣΕ προβλέπουν αυξήσεις για τους εργαζόμενους από 8% έως 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό ενώ διατηρούνται θεσμικοί όροι, επιδόματα και τριετίες.

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Η χρονική ισχύ για την σύμβαση στα αρτοποιεία είναι 1ετής, ενώ για τα ζαχαροπλαστεία είναι 2ετής.

Εννοείται πως τις δυο αυτές συμβάσεις έχουν συνυπογράψει η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ, επομένως στα πλαίσια της Κοινωνικής Συμφωνίας κηρύσσονται γενικώς υποχρεωτικές.

Η ΠΟΕΕΤ επισημαίνει σε ανακοίνωσή της πως εκμεταλλεύεται τις νίκες των συνδικάτων και της ΓΣΕΕ όπως η Κοινωνική Συμφωνία προς όφελος των εργαζομένων.