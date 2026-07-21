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ΑΑΔΕ: 24,8 εκατ. ευρώ σε 88.833 αγρότες για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου

Η ΑΑΔΕ καταβάλει τη δεύτερη δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου σε δικαιούχους
Reuters
Reuters
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Στην καταβολή της δεύτερης δόσης επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης σε 88.833 δικαιούχους αγρότες προχωρά σήμερα (21.7.2026) η ΑΑΔΕ, με το ποσό να αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών για το πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ, ενώ για το 2026 μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 45.473.975,65 ευρώ σε 98.941 δικαιούχους.

Η πληρωμή του ποσού των 24.790.488,49 ευρώ αφορά σε αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (β’ τρίμηνο 2026) και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και esend.

Σημειώνεται ότι, μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από αύριο, 22 Ιουλίου, να ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και για τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ανά πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά μέσω του my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.
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