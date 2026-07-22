ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» από χρέη στην αποδέσμευση κατασχεμένων λογαριασμών και μετά την πληρωμή της προκαταβολής 25% – Ποια συμπεριλαμβάνονται

«Μπλόκο» στην αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ακόμη και μετά την πληρωμή της προκαταβολής 25%, εάν ο φορολογούμενος έχει αφήσει αρρύθμιστα άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν συνδέονται άμεσα με την κατάσχεση.

Η πληρωμή του 25% αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για την αποδέσμευση των κατασχεμένων λογαριασμών, καθώς η ΑΑΔΕ εξετάζει το σύνολο της ληξιπρόθεσμης εικόνας του οφειλέτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

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Για να εγκριθεί το αίτημα, δεν αρκεί επομένως να καταβληθεί η προκαταβολή και να ρυθμιστεί το υπόλοιπο της οφειλής που οδήγησε στην κατάσχεση. Θα πρέπει παράλληλα να έχουν εξοφληθεί, ρυθμιστεί ή τεθεί σε νόμιμη αναστολή όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος που έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση έως την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα μικρότερο αρρύθμιστο χρέος, διαφορετικό από εκείνο για το οποίο δεσμεύτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός, μπορεί να εμποδίσει την άρση της κατάσχεσης.

Ποια άλλα χρέη εξετάζει η ΑΑΔΕ

Στον έλεγχο περιλαμβάνεται κάθε ατομική ληξιπρόθεσμη οφειλή του φορολογούμενου η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην κατάσχεση και εξακολουθεί να εμφανίζεται αρρύθμιστη κατά την υποβολή της αίτησης.

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Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ανεξόφλητες οφειλές από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους, πρόστιμα ή οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Δεν απαιτείται η πλήρης εξόφληση όλων των ποσών, αρκεί τα χρέη να έχουν ενταχθεί σε ενεργή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή να τελούν σε νόμιμη αναστολή πληρωμής βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Αντίθετα, όταν έστω και μία από αυτές τις οφειλές παραμένει εκτός ρύθμισης, ο φορολογούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να ανοίξει ξανά ο τραπεζικός λογαριασμός του.

Στην ίδια περίμετρο εντάσσονται και τα χρέη από αλληλέγγυα ευθύνη. Πρόκειται για οφειλές νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων για τις οποίες ο αιτών έχει καταστεί προσωπικά συνυπεύθυνος βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, για παράδειγμα λόγω της ιδιότητάς του ως διοικούντος ή νόμιμου εκπροσώπου.

Επομένως, ένας φορολογούμενος μπορεί να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει όλες τις προσωπικές του οφειλές, αλλά να βρεθεί αντιμέτωπος με μπλόκο εφόσον εμφανίζεται αρρύθμιστο χρέος για το οποίο ευθύνεται αλληλεγγύως.

Πώς υπολογίζεται το 25%

Ξεχωριστά από τα υπόλοιπα χρέη, ο οφειλέτης πρέπει να έχει καταβάλει τουλάχιστον το 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Το ποσοστό δεν υπολογίζεται μόνο επί του αρχικού κεφαλαίου, αλλά στο ποσό που έχει διαμορφωθεί μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Εάν, για παράδειγμα, η συνολική οφειλή που συνδέεται με την κατάσχεση ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, απαιτείται η πληρωμή τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ θα πρέπει να έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ή να βρίσκονται σε νόμιμη αναστολή.

Εάν όμως ο ίδιος φορολογούμενος έχει παράλληλα και μία δεύτερη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αυτή θα πρέπει επίσης να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί, διαφορετικά το αίτημα αποδέσμευσης δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Μία μόνο η ευκαιρία αποδέσμευσης

Η αίτηση υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE, μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» και της κατηγορίας «Δικαστικό, μέτρα και οφειλές».

Η άρση της κατάσχεσης χορηγείται μόνο μία φορά ανά οφειλέτη. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στην τράπεζα, αποδεσμεύονται τα νέα ποσά που πιστώνονται στον λογαριασμό.

Τα χρήματα που είχαν ήδη δεσμευτεί πριν από τη γνωστοποίηση της απόφασης δεν επιστρέφονται, αλλά αποδίδονται στο Δημόσιο για την κάλυψη των οφειλών.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οφειλέτες που βρίσκονται σε πτώχευση ή σε άλλες διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθώς και συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες τα χρέη έχουν ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση, συμφωνία εξυγίανσης ή σύμβαση αναδιάρθρωσης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.