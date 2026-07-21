Ελεύθεροι επαγγελματίες: Έκπτωση έως 35.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα – Το όφελος με παραδείγματα

Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος έως και κατά 35.000 ευρώ τον χρόνο θα μπορούν να εξασφαλίζουν από το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καταβάλλουν εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, εφόσον ψηφιστούν οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η έκπτωση των εισφορών θα φθάνει στο 100% του ποσού που καταβάλλεται, με ανώτατο ετήσιο όριο τα 35.000 ευρώ, περιορίζοντας αντίστοιχα τα κέρδη πάνω στα οποία υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όφελος δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το ύψος των κερδών, τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την ηλικία και τον φορολογικό συντελεστή στον οποίο βρίσκεται ο επαγγελματίας. Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση φόρου που προκύπτει από την ίδια εισφορά.

Ενδεικτικά, για επαγγελματία άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά και χωρίς άλλα εισοδήματα, ο οποίος φορολογείται με βάση τα πραγματικά του κέρδη, εισφορά 5.000 ευρώ οδηγεί σε μείωση φόρου περίπου 1.300 ευρώ όταν το ετήσιο εισόδημα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Στα 50.000 ευρώ το όφελος αυξάνεται σε 1.950 ευρώ, ενώ για εισόδημα 80.000 ευρώ φθάνει τα 2.200 ευρώ.

Εάν η ετήσια εισφορά αυξηθεί στις 10.000 ευρώ, η μείωση φόρου διαμορφώνεται περίπου στα 2.600 ευρώ για κέρδη 30.000 ευρώ, στα 3.900 ευρώ για κέρδη 50.000 ευρώ και στα 4.400 ευρώ για κέρδη 80.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περιπτώσεις όπου ενεργοποιείται υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα για τον αυτοαπασχολούμενο, η τελική ελάφρυνση μπορεί να περιοριστεί.

Η φορολογική έκπτωση σημαίνει ότι οι εισφορές αφαιρούνται από το εισόδημα κατά την καταβολή τους, αλλά η μελλοντική παροχή φορολογείται κατά την είσπραξή της.

Για αποχώρηση από την ηλικία των 62 έως τα 67 έτη προβλέπεται συντελεστής 10% όταν τα χρήματα καταβάλλονται ως εφάπαξ και 5% όταν λαμβάνονται ως σύνταξη. Μετά τα 67 έτη οι συντελεστές περιορίζονται σε 5% και 2,5% αντίστοιχα.

Οι συντελεστές που ισχύουν για τις ηλικίες από 62 έως 67 έτη εφαρμόζονται και σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τον φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Εάν η παροχή καταβληθεί πριν από τα 62 χωρίς να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, φορολογείται στο σύνολό της με την κανονική φορολογική κλίμακα.

Ειδικότερο όριο προβλέπεται για τους αυτοαπασχολουμένους που εντάσσονται για πρώτη φορά στην επαγγελματική ασφάλιση μετά τα 55 έτη, καθώς οι εισφορές τους θα μπορούν να φθάνουν έως τα 20.000 ευρώ τον χρόνο.

Η πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων επιδιώκεται να διευρυνθεί μέσω των νέων Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικοί φορείς χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου.

Οι νέες διατάξεις για το όριο των 35.000 ευρώ προβλέπεται να εφαρμοστούν για εισφορές που θα καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το νομοσχέδιο παραμένει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Ιουλίου και αναμένεται να φανεί ποιες αλλαγές θα ενσωματωθούν.