Φοιτητική κατοικία: Πως να αποφύγετε παγίδες και υψηλά ενοίκια – Οδηγίες για φοιτητές και γονείς

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες, αφού παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις και γονείς περιμένουν να ανακοινωθούν οι βάσεις ώστε να ξεκινήσουν την εύρεση κατοικίας σε όποια πόλη ανακοινωθεί.

Όπως είπε σήμερα (22.7.2026) η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη (23.7.2026) και θα γίνει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, σε μία προσπάθεια του υπουργείου να βάλει έγκαιρα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Με αφορμή λοιπόν, την έναρξη αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα φοιτητικά κέντρα της χώρας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επαναλαμβάνει τις βασικές συστάσεις της προς φοιτητές, γονείς και ιδιοκτήτες.

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Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγοι οι γονείς που, εφόσον οι οικονομικές τους δυνατότητες το επιτρέπουν, εξετάζουν αντί της ενοικίασης την αγορά κατοικίας, τόσο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του παιδιού τους όσο και ως μία μακροπρόθεσμη επένδυση.

Κεντρικό μήνυμα της ΠΟΜΙΔΑ είναι η αποφυγή πανικού τις πρώτες ημέρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Όπως επισημαίνεται, δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί κατοικία άμεσα, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν αμέσως και η ψύχραιμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καταλληλότερη και οικονομικότερη επιλογή.

Η Ομοσπονδία συμβουλεύει επίσης να μην περιορίζεται η αναζήτηση στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις πανεπιστημιακές σχολές. Λίγοι δρόμοι ή μερικές στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στο ύψος του ενοικίου.

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Σε περίπτωση που ζητηθεί μίσθωμα υψηλότερο από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας, η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά να μη γίνει αποδεκτό, εκτιμώντας ότι σε μικρή απόσταση μπορεί να βρεθεί αντίστοιχη κατοικία με χαμηλότερο κόστος.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι δεν υπάρχει νομοθετικός περιορισμός ούτε ως προς το ύψος της εγγύησης ούτε ως προς τον αριθμό των προκαταβαλλόμενων μισθωμάτων, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαπραγμάτευση των όρων της μίσθωσης.

Έλεγχος μισθωτηρίου και αποφυγή απάτης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου. Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά την υπογραφή έγγραφης σύμβασης τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα του, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό πριν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που ζητεί την πληρωμή είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Επιπλέον, προειδοποιεί για τα λεγόμενα «γραφεία πληροφοριών» που ζητούν προκαταβολές υποσχόμενα άμεση εύρεση κατοικίας, σημειώνοντας ότι πολλές φορές οι πληροφορίες που παρέχουν είναι παρωχημένες και χωρίς ουσιαστική αξία. Αντίθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται μόνο σε επίσημα μεσιτικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και την παράδοση της κατοικίας.

Η ΠΟΜΙΔΑ τους προτρέπει να μελετούν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό του Ιδιοκτήτη» και στην ιστοσελίδα της, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα δεν πρέπει να αποτελεί το υψηλότερο μίσθωμα αλλά η επιλογή αξιόπιστου μισθωτή. Kαλεί επίσης τους ιδιοκτήτες να ασφαλίζουν άμεσα τα ακίνητά τους, επισημαίνοντας ότι έχει δημιουργήσει ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει φυσικές καταστροφές, ατυχήματα αλλά και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ανεύθυνη ή κακόβουλη συμπεριφορά.

Συγκατοίκηση και έλεγχος κατοικίας

Ως λύση περιορισμού του κόστους προτείνεται η συγκατοίκηση, καθώς τα μεγαλύτερα διαμερίσματα συχνά ενοικιάζονται οικονομικότερα ανά άτομο σε σχέση με τις μικρές κατοικίες. Παράλληλα, το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για συγκατοίκηση είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο επίδομα για μεμονωμένη μίσθωση.

Πριν από την τελική απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την πραγματική κατάσταση της κατοικίας. Αν η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιηθεί βραδινές ώρες, συνιστάται να ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα το ακίνητο και η γύρω περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου. Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά την υπογραφή έγγραφης σύμβασης τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα του, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό πριν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που ζητεί την πληρωμή είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Τι να προσέξουν όσοι εξετάζουν την αγορά κατοικίας

Πολλοί γονείς, εφόσον οι οικονομικές τους δυνατότητες το επιτρέπουν, εξετάζουν αντί της ενοικίασης την αγορά κατοικίας, τόσο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του παιδιού τους όσο και ως μακροπρόθεσμη επένδυση.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου «Αγοράζω Σπίτι», Στράτο Παραδιά (πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ) και Ηλία Παπαγεωργιάδη (αναλυτή αγοράς ακινήτων-επενδυτή), οι βασικότεροι παράγοντες πριν από μια αγορά είναι η σωστή επιλογή τοποθεσίας, το κατάλληλο μέγεθος κατοικίας, η παλαιότητα του ακινήτου, οι ανάγκες ανακαίνισης και η ενεργειακή του κλάση.