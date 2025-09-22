Χρηστικά

Υπουργείο Εργασίας: 1.000 επιπλέον θέσεις για ΑμεΑ στους ΟΤΑ – Περαιτέρω ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έως 18 μηνών
Σε ένα νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού, προχωράει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνέχεια προηγούμενου προγράμματος για άλλες 1.000 θέσεις ανέργων ΑμεΑ που εξαντλήθηκαν γρήγορα.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 επιπλέον θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, από εγγεγραμμένα Άτομα με Αναπηρία στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατη επιχορήγηση τις 13.500 ευρώ ανά ΑμεΑ (το υπόλοιπο καλυπτόμενο από τον εκάστοτε Δήμο).

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Προχωρήσαμε στην ενίσχυση του προγράμματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας κατά 1.000 επιπλέον θέσεις. Μέλημά μας η ενίσχυση της ένταξης και επανένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας παράλληλα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η εργασία δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι αξιοπρέπεια, είναι ζωή. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα την προσπάθεια για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην εργασία». 

