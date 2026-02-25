Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου: Οι κρίσιμες προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, ακίνητα, και ασφάλιση

«Πυκνή» σε διορίες είναι η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου για νοικοκυριά, ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρήσεις και λογιστήρια, καθώς συμπίπτουν προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και ασφαλιστικές και διοικητικές υποχρεώσεις που πρέπει να κλείσουν πριν αλλάξει ο μήνας.

Το βάρος πέφτει κυρίως στον ΕΝΦΙΑ και στα δεδομένα των ακινήτων, κινήσεις που επηρεάζουν την προετοιμασία των φετινών φορολογικών δηλώσεων και σε υποβολές στοιχείων από επαγγελματίες και εργοδότες.

Στις φορολογικές δηλώσεις, το κρίσιμο ορόσημο της εβδομάδας είναι η λήξη της ετήσιας προθεσμίας για όσα ζευγάρια θέλουν να προχωρήσουν σε ξεχωριστές υποβολές. Η ΑΑΔΕ προβλέπει ότι η γνωστοποίηση για χωριστή δήλωση συζύγων γίνεται από έως 28.02 κάθε έτους, άρα το τέλος του μηνός είναι το καταληκτικό σημείο για όσους θέλουν χωριστή υποβολή για το φορολογικό έτος 2025.

Ας σημειωθεί πως στις 27 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τους υπόχρεους φορείς/εργοδότες/ταμεία κ.λπ. να στείλουν τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων που «τροφοδοτούν» και τις προσυμπληρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά και από αυτό, το σύστημα μπαίνει στην τελική ευθεία, ούτως ώστε σε δύο εβδομάδες, δηλαδή στις 15.03, να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος 2025.

Στο μέτωπο των ακινήτων, η βασική υποχρέωση είναι η τελευταία πληρωμή δόσης του ΕΝΦΙΑ για τον κύκλο του 2025, η οποία ολοκληρώνει το σχήμα των 12 μηνιαίων δόσεων. Η τελευταία πληρωμή τοποθετείται το αργότερο στις 27.02.2026, δηλαδή στην τελευταία εργάσιμη του μήνα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν περιθώριο να το αφήσουν για το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, όσοι έχουν ανοικτά ζητήματα στην εικόνα των Ε9 στην ΑΑΔΕ πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι το τέλος του μήνα είναι συνήθως περίοδος τακτοποίησης εκκρεμοτήτων πριν από τον επόμενο κύκλο εκκαθάρισης. Αυτό αφορά κυρίως περιπτώσεις με μεταβολές στοιχείων ή λάθη που επηρεάζουν τον φόρο ακινήτων και τις τυχόν εκπτώσεις ή απαλλαγές, ώστε να μη μεταφερθούν προβλήματα στην επόμενη εκκαθάριση. Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνεται η ορθή υποβολή στοιχείων για όσα ακίνητα έχουν ασφαλιστεί έναντι φυσικών καταστροφών, προκειμένου να πάρουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, πάλι με την ίδια καταληκτική ημερομηνία.

Στο τελευταίο τριήμερο του μήνα συγκεντρώνονται και βασικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων που επηρεάζουν την καθημερινή φορολογική συμμόρφωση. Στις 26.02.2026 λήγουν, μεταξύ άλλων όπου υπάρχει υποχρέωση, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών και οι δηλώσεις INTRASTAT για τον Ιανουάριο, ενώ στις 27.02.2026 λήγει η δήλωση ΦΠΑ Ιανουαρίου για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία.

Στο ασφαλιστικό σκέλος, η ίδια εβδομάδα έχει επίσης σειρά υποχρεώσεων. Προθεσμίες για Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών λήγουν στις 25.02.2026, καθώς και έως 28.02.2026 για δηλώσεις μεταβολών σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών αλλά και δηλώσεις έναρξης/λήξης ασφάλισης για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, όπου απαιτούνται. Για τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια, αυτό σημαίνει μια συσσώρευση υποχρεώσεων μέσα σε λίγες ημέρες.