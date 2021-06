Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις… Αυτό δείχνει και η ιστορία μιας γυναίκας στις ΗΠΑ, η οποία βρήκε το χαμένο πορτοφόλι της μετά από 46 χρόνια.

Το πορτοφόλι ανακαλύφθηκε τυχαία, κατά την διάρκεια εργασιών ανακαίνισης, στον ιστορικό κινηματογράφο Majestic Ventura Theater. Οι εργάτες που το βρήκαν όταν το άνοιξαν είδαν ότι είχε μέσα ένα δίπλωμα οδήγησης με το Colleen Distin και με την βοήθεια των social media κατάφεραν να την εντοπίσουν.

«Δεν θα το φανταζόμουν με τίποτα» λέει ο Tom Stevens, ο εργαζόμενος που βρήκε το πορτοφόλι. Οι εργάτες βρίσκονταν στη σοφίτα του θεάτρου για να διορθώσουν κάποια πράγματα τον πολυέλαιο που είχε και κάποια σκουπίδια. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το πορτοφόλι της Colleen Distin.

Το πορτοφόλι είχε παλιές φωτογραφίες, ένα εισιτήριο για συναυλία των Grateful Dead, και το όνομα της ιδιοκτήτριας: Colleen Distin. Η επόμενη κίνηση του Tom Stevens λοιπόν ήταν να κάνει μια ανάρτηση στην σελίδα του κινηματογράφου με φωτογραφίες από το πορτοφόλι και αναζητώντας την Colleen Distin.

Μετά από κάποιο διάστημα, κάποιος γνωστός της Colleen Distin είδε την ανάρτηση και την ενημέρωσε. Τελικά, το πορτοφόλι της παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα και εκείνη το άνοιξε με μεγάλη ανυπομονησία, βρίσκοντας μέσα… το παρελθόν της. Αυτό που της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση ήταν οι παλιές φωτογραφίες της μητέρας της που βρήκε στο εσωτερικό του. «Ηταν πολύ γλυκό επειδή έφυγε από τη ζωή πριν μερικά χρόνια. Είναι δύσκολο να εξηγήσω τι ένιωσα βλέποντας το πορτοφόλι. Ήταν μια έντονη συναισθηματικά εμπειρία και ταυτόχρονα συναρπαστική», εξηγεί η Colleen Distin.

It was like opening a “time capsule.” A Calif. woman was reunited with a wallet she lost 46 years ago after an person working on remodeling a historic theater discovered it among old candy bar wrappers, ticket stubs and soda cans inside a crawl space. https://t.co/qlA0UfJw23 pic.twitter.com/qB49mk8A2j