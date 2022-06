Εταιρεία στην Ισπανία επιτρέπει μισάωρα διαλείμματα στους υπαλλήλους της για αυνανισμό

Μια εταιρεία ταινιών ενηλίκων με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας προσφέρει σε όλους τους υπαλλήλους της καθημερινά διαλείμματα μισής ώρας για… αυνανισμό. Στα γραφεία της εταιρείας «Erika Lust Films» μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ειδικός χώρος, με τους περισσότερους εργαζόμενους να αντιμετωπίζουν θετικά αυτή την εξέλιξη.

«Η αλήθεια είναι ότι ο αυνανισμός μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν το άγχος, να ρυθμίσουν τον ύπνο τους και να συνδεθούν με το σώμα και τις σεξουαλικές τους επιθυμίες, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων», λέει η Erika Lust, ιδιοκτήτρια της εν λόγω εταιρίας με έδρα την Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η ιδιοκτήτρια της «Erika Lust Films» – Σουηδή σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός ταινιών και συγγραφέας – ελπίζει επίσης ότι αυτή η κίνηση της θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα και πως σύντομα, περισσότερες εταιρείες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην «Erika Lust Films» φαίνεται να αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το… ιδιαίτερο «διάλειμμα» στον χώρο δουλειά της. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό τους βοηθάει να ανακουφιστούν από το άγχος και ότι τους κάνει πιο παραγωγικούς. Τους βοηθάει επίσης -όπως δηλώνουν- να αποβάλλουν την όποια επιθετικότητα έχουν ή μπορεί να εμφανίσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στα γραφεία της εταιρείας «Erika Lust Films» έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος για αυτό το διάλειμμα. Ο λεγόμενος «σταθμός αυνανισμού», ο οποίος έχει εξοπλιστεί με όλα τα σεξουαλικά βοηθήματα και παιχνίδια, από εταιρείες του είδους που θέλησαν με τις χορηγίες αυτές να εμπλακούν στο ανέβασμα του… ηθικού των εργαζομένων.

