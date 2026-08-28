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Γιατί οι διασώστες στην Ιαπωνία ζητούν να μην τακτοποιείτε τα παπούτσια τους

Μια κίνηση ευγένειας μπορεί να καθυστερήσει τη μεταφορά ενός ασθενούς - Η ασυνήθιστη έκκληση της πυροσβεστικής στην Καναζάουα
Γιατί οι διασώστες στην Ιαπωνία ζητούν να μην τακτοποιείτε τα παπούτσια τους
Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης
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Μια από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις ευγένειας στην Ιαπωνία μπορεί, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να δημιουργήσει πρόβλημα στους διασώστες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Καναζάουα, στην κεντρική Ιαπωνία, καλεί τους πολίτες να μην αλλάζουν τη θέση των παπουτσιών που αφήνουν οι διασώστες στην είσοδο ενός σπιτιού όταν μπαίνουν για να παραλάβουν έναν ασθενή.

Ο λόγος είναι απλός: τα παπούτσια δεν τοποθετούνται τυχαία.

Τα παπούτσια μπαίνουν στη θέση τους για συγκεκριμένο λόγο

Στην Ιαπωνία είναι συνηθισμένο να αφαιρούνται τα παπούτσια πριν από την είσοδο σε ένα σπίτι. Συνήθως, τα παπούτσια των επισκεπτών τοποθετούνται με τα ανοίγματα προς την πόρτα, ώστε να μπορούν να φορεθούν εύκολα κατά την έξοδο.

Οι διασώστες, όμως, τα τοποθετούν διαφορετικά.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Καναζάουα στο Instagram, οι πυροσβέστες δείχνουν ότι κάθε μέλος του πληρώματος αφήνει τα παπούτσια του σε συγκεκριμένο σημείο και με συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά ενός ασθενούς με φορείο, μπορούν να φορέσουν τα παπούτσια τους χωρίς να χρειαστεί να σταματήσουν ή να αλλάξουν θέση.

Η λεπτομέρεια γίνεται ακόμη πιο σημαντική όταν το πλήρωμα μεταφέρει έναν ασθενή σε φορείο και πρέπει να κινηθεί γρήγορα και με συντονισμό.

«Μπορεί να χαθούν περίπου 30 δευτερόλεπτα»

Ο πυροσβέστης Daisuke Yamashita εξήγησε σε συνέντευξή του στο TBS News Dig ότι η θέση των παπουτσιών εξαρτάται από τον ρόλο κάθε μέλους του πληρώματος.

«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης αποφασίζουν την κατεύθυνση των παπουτσιών τους ανάλογα με τους ρόλους τους», ανέφερε, εξηγώντας ότι αν κάποιος τα μετακινήσει από ευγένεια, μπορεί να δυσκολέψει την επανατοποθέτησή τους και να καθυστερήσει τη μεταφορά του ασθενούς.

Σύμφωνα με την εμπειρία του, μια τέτοια καθυστέρηση μπορεί να φτάσει περίπου τα 30 δευτερόλεπτα.

Το βίντεο της πυροσβεστικής, που δημοσιεύθηκε στις 5 Αυγούστου, συγκέντρωσε περισσότερες από 500.000 προβολές και προκάλεσε κυρίως θετικές αντιδράσεις από χρήστες που δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τη συγκεκριμένη πρακτική.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Οι διασώστες δεν ζητούν από τους πολίτες να αγνοήσουν τους κανόνες ευγένειας. Ζητούν απλώς, όταν υπάρχει επείγον περιστατικό, να μην παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τον εξοπλισμό και την έξοδό τους.

Ο Yamashita ανέφερε μάλιστα ότι σε μια τέτοια περίπτωση είναι πολύ πιο χρήσιμο οι συγγενείς ή οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σπίτι να έχουν έτοιμη την κάρτα My Number του ασθενούς ή κάποιο άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η μικρή αυτή λεπτομέρεια δείχνει και τη λογική πίσω από την έκκληση: σε μια επείγουσα μεταφορά, ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την τυπική ευγένεια.

Και στην περίπτωση των διασωστών της Καναζάουα, το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιος για να τους βοηθήσει είναι, τελικά, να αφήσει τα παπούτσια τους ακριβώς εκεί όπου τα έβαλαν.

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