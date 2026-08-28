«Ψεύτικες γάτες» εμφανίστηκαν σε οικόπεδα στη Φλόριντα – Υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν για να διώξουν κουκουβάγιες

Έξι δισδιάστατες φιγούρες γάτας εμφανίστηκαν μυστηριωδώς σε άδεια οικόπεδα στο Κέιπ Κόραλ της Φλόριντα, προκαλώντας ερωτήματα για το αν χρησιμοποιήθηκαν για να απομακρύνουν προστατευόμενες κουκουβάγιες από την περιοχή.

Οι φιγούρες εντοπίστηκαν σε δύο οικόπεδα της πόλης, σύμφωνα με το Gulf Coast News. Στο ένα από αυτά υπάρχει λαγούμι όπου είχαν εγκατασταθεί κουκουβάγιες που φωλιάζουν στο έδαφος.

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Το εύρημα κινητοποίησε εθελοντές της οργάνωσης Cape Coral Friends of Wildlife, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο οι φιγούρες να τοποθετήθηκαν σκόπιμα, ώστε να αποτρέψουν τις κουκουβάγιες από το να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν νέες φωλιές.

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν οι εθελοντές διαπίστωσαν ότι από το συγκεκριμένο οικόπεδο είχαν αφαιρεθεί ορισμένα πασαλάκια με σημαίες, τα οποία χρησιμοποιούνται για να επισημαίνονται τα λαγούμια και να προστατεύονται από καταστροφές. Στην περιοχή είχαν επίσης τοποθετηθεί κάμερες.

Οι εθελοντές επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέιπ Κόραλ και ενημερώθηκαν ότι το λαγούμι είχε πρόσφατα ελεγχθεί από περιβαλλοντικό σύμβουλο και είχε χαρακτηριστεί εγκαταλελειμμένο. Τα οικόπεδα είχαν επίσης πουληθεί πρόσφατα.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ποιος τοποθέτησε τις φιγούρες ούτε ότι σκοπός τους ήταν πράγματι να απομακρύνουν τις κουκουβάγιες. Πρόκειται για την εκτίμηση των εθελοντών με βάση τις συνθήκες που εντόπισαν στην περιοχή.

Οι συγκεκριμένες κουκουβάγιες είναι προστατευόμενο είδος στη Φλόριντα και τα λαγούμια τους υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες προστασίας. Η καταστροφή ή η ενόχλησή τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Το Κέιπ Κόραλ φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς του συγκεκριμένου είδους κουκουβάγιας στη Φλόριντα. Η απώλεια του φυσικού τους χώρου εξαιτίας της οικοδομικής ανάπτυξης αποτελεί μία από τις βασικές απειλές για το είδος.

Οι γάτες, από την άλλη πλευρά, αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για τις κουκουβάγιες και άλλα πουλιά, καθώς οι ελεύθερες οικόσιτες και αδέσποτες γάτες μπορούν να τα κυνηγήσουν.