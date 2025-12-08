Συμβαίνει τώρα:
Γκάτλινμπεργκ: Η πόλη στο Τενεσί που κόβουν βόλτες αρκούδες

Πάνω από 1.900 αρκούδες ζουν στην περιοχή που είναι και Εθνικό Πάρκο
Το Γκάτλινμπεργκ είναι μια πόλη στο Τενεσί όπου οι αρκούδες είναι κάτι σαν τις αγελάδες στην Ινδία. Κυκλοφορούν παντού και μάλιστα θεωρούνται και ατραξιόν της πόλης. 

Στην περιοχή ζει ένας μεγάλος πληθυσμός μαύρης αρκούδας – πάνω από 1.900 – και θεωρούνται προστατευόμενο είδος ενώ είναι δραστήριες όλο το χρόνο, δηλαδή δεν πέφτουν σε χειμερία νάρκη και εμφανίζονται συχνά την αυγή/σούρουπο, ειδικά με τα μικρά την άνοιξη.

Οι εμφανίσεις τους στην πόλη είναι συχνές. Το πιο κοντινό περιστατικό ήταν όταν είδαν μια αρκούδα να κόβει βόλτες έξω από δωμάτια ενός ξενοδοχείου. Επίσης πριν από λίγες ημέρες μια αρκούδα εμφανίστηκε στην παρέλαση για τα Χριστούγεννα. 

Σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν συμβουλές για το τι πρέπει να κάνεις αν συναντήσεις μια αρκούδα.

Μείνετε ήρεμοι και πίσω: Μην τρέχετε ποτέ. Κάντε θόρυβο (παλαμάκια, φωνάξτε) και απομακρυνθείτε αργά.

Δώστε της χώρο: Μην πλησιάζετε ή στριμώχνετε μια αρκούδα. αφήστε τη να φύγει.

Ασφαλίστε την ιδιοκτησία σας: Κλειδώστε τα αυτοκίνητα, κρατήστε τις βεράντες καθαρές από τρόφιμα/σκουπίδια.

Καλέστε την αστυνομία του Gatlinburg για ενοχλητικές αρκούδες.

Πεζοπορία με σκύλους: Κρατήστε τα σκυλιά δεμένα με λουρί και έχετε επάνω σας σπρέι αρκούδας. Εάν εμφανιστεί μια αρκούδα, φύγετε αμέσως και μην αφήσετε τον σκύλο σας να την παρενοχλήσει.

