Το πρώτο της παιδί σε ηλικία 70 ετών απέκτησε μια γυναίκα στην Ινδία. Η Jivunben Rabari και ο σύζυγός της Maldhari, 75 ετών, απέκτησαν ένα αγοράκι μετά από 45 χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών.

Το ζευγάρι από την Ινδία, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, μένει σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Μόρα στην επαρχία Γκουτζουράτ. Η σύλληψη, όπως αποκάλυψαν στους δημοσιογράφους, έγινε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης και έτσι η 70χρονη Jivunben Rabari είναι πλέον μια από τις παλαιότερες πρώτες μητέρες στον κόσμο.

«Όταν ήρθαν για πρώτη φορά σε εμάς, τους είπαμε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί σε τόσο μεγάλη ηλικία, αλλά επέμεναν. Ήταν μια από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις που έχω δει» σημειώνει ο Dr Bhanushali, ένας από τους γιατρούς που ανέλαβε την περίπτωση του ζευγαριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που έχει γίνει μητέρα θεωρείται η Erramatti Mangayamma από την Ινδία, η οποία στα 74 έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια.

Οι πιθανότητες μιας γυναίκας στα 70 της να μείνει έγκυος, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της Daily Mail, είναι ουσιαστικά μηδαμινές, επειδή οι περισσότερες γυναίκες έχουν περάσει την εμμηνόπαυση μεταξύ της ηλικίας των 40 και των αρχών των 50. Ωστόσο, η Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM) ισχυρίζεται ότι κάθε γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να μείνει έγκυος με ιατρική βοήθεια υπό την προϋπόθεση ότι έχει «φυσιολογική μήτρα», ακόμη και αν δεν έχει πλέον ωοθήκες.

