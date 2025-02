ΗΠΑ: Το Ντιτρόιτ πρώτα πλημμύρισε και μετά πάγωσε – Μοναδικές εικόνες

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όταν πλημμύρισε μια ολόκληρη περιοχή προκαλώντας μεγάλα προβλήματα.

Κι ενώ οι αρχές του Ντιτρόιτ προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πλημμύρας του αιώνα όπως την χαρακτήρισαν τα τοπικά ΜΜΕ μετά το σπάσιμο ενός αγωγού νερού η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και τα πάντα πάγωσαν.

Η θερμοκρασία έπεσε στους -7°C, με αποτέλεσμα τα νερά της πλημμύρας να παγώσουν, μετατρέποντας ουσιαστικά τμήματα της πόλης σε ένα παγωμένο τοπίο.

Αυτή η καταστροφή επηρέασε 398 σπίτια και για τον λόγο αυτό 83 οικογένειες αναγκάστηκαν με μείνουν σε ξενοδοχεία. Συνολικά 190 υπόγεια πλημμύρισαν και 174 σπίτια έμειναν χωρίς θέρμανση σε αυτές τις πολικές θερμοκρασίες.

Meanwhile in Detroit, US



Holy crap – first Detroit flooded & then it froze pic.twitter.com/NKq7dfUTDi