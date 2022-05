Ένα… ζωηρό ζευγάρι από τις ΗΠΑ έκανε σεξ σε ζωντανή μετάδοση μέσω Zoom, εν αγνοία του, μπροστά στα μάτια των παρευρισκόντων μιας ψηφιακής συναγωγής, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τρόμο για περίπου 45 λεπτά τις ερωτικές περιπτύξεις τους.

Το ζευγάρι μεσήλικων από τις ΗΠΑ συμμετείχε σε ένα εικονικό bat mitzvah της συναγωγής Temple Beth El, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, στις 14 Μαΐου, όταν αποφάσισε να κάνει σεξ, χωρίς να ξέρει όμως ότι δεν έχει κλείσει την κάμερα στο Zoom. Μάλιστα, επιδίδονταν στις περιπτύξεις τους επί περίπου 45 λεπτά, μέχρι να δουν τα ιδιωτικά μηνύματα που τους έστειλε ένας από τους συμμετέχοντες της κλήσης για να σταματήσουν.

Ένας από τους θεατές περιέγραψε το απροσδόκητο θέαμα στη New York Post, δηλώνοντας ότι η γυναίκα κυκλοφορούσε γυμνή για αρκετή ώρα ενώ ο άνδρας ήταν ξαπλωμένος. «Ξαφνικά, εκεί που ήταν στο κρεβάτι, αυτός γδύθηκε και άρχισαν…», δήλωσε ο ένας από αυτούς που βρίσκονταν στη κλήση του Zoom.

«Κάποιος από την κλήση, τους είδε και πήρε τη γυναίκα τηλέφωνο για να της πει να σταματήσουν. Τις είπε “τι κάνετε μωρέ; Είσαστε στην κάμερα”», δήλωσε ο θεατής, με τη γυναίκα να τρομοκρατείται και να σπεύδει να κλείσει την κάμερα.

