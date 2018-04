Ήταν σε κώμα για 19 χρόνια – Όταν ξύπνησε ήρθε αντιμέτωπος με κάτι φοβερό

Ήταν Καλοκαίρι του 1988 όταν μετά από ένα εργατικό ατύχημα, ο Πολωνός Γιάν Γκρζέμπσκι έπεσε σε κώμα.

Κανείς δεν πίστευε ότι ο εργαζόμενος στους σιδηροδρόμους από το Ντζιάλντοβο της βόρειας Πολωνίας θα ξανανοίξει τα μάτια του, μέχρι που έγινε το θαύμα…

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Γιάν Γκρζέμπσκι άνοιξε τα μάτια του και αντίκρισε έναν καινούργιο κόσμο. Το κομμουνιστικό κόμμα δεν ήταν πλέον στην εξουσία και τα τρόφιμα δεν διατίθενται πλέον με κουπόνια. Τα παιδιά του που τότε ήταν ακόμα μικρά, είχαν αποκτήσει παιδιά και το πρόσωπο του ήταν πιο γερασμένο.

Χάρη στη στήριξη της γυναίκας και της οικογένειάς του, ο Πολωνός κατάφερε να μιλήσει, να κάνει τα πρώτα του βήματα και τελικά να εξοικειωθεί με έναν εξολοκλήρου νέο κόσμο για αυτόν. “Αυτό που με εκπλήσσει τώρα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι περπατούν γύρω συνέχεια με τα κινητά τους τηλέφωνα και ποτέ δεν σταματούν να γκρινιάζουν”, δήλωσε ο κ. Grzebski το 2008.

«Όταν του είπα ότι θα πάω τα του αγοράσω ένα καινούργιο πουκάμισο, έμεινε κατάπληκτος που τα καταστήματα είναι ανοικτά και την Κυριακή», σχολίασε η σύζυγος του.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: Did You Know ?