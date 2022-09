Ένα στιγμιότυπο που λίγοι θα πρόσεχαν εντόπισε μια χρήστης του twitter την ώρα της κηδείας της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Επρόκειτο για έναν «απρόσκλητο» επισκέπτη. Μια αράχνη. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Φανταστείτε να είστε μια αράχνη που ζει σε έναν κήπο και την παίρνει ο ύπνος μέσα σε ένα ροζ τριαντάφυλλο. Ξυπνάς, τεντώνεις τα πόδια σου και συνειδητοποιείς ότι είσαι «γυμνή» μέσα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ πάνω στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ σε βλέπουν οι ηγέτες όλου του κόσμου και δισεκατομμύρια άνθρωποι».

Imagine you're a spider in the garden and you fall asleep in a pink rose.

When you wake up, you stretch all your little legs and realise that you're suddenly naked in Westminster Abbey, on top of the Queen's coffin in front of world leaders and billions of people🕷️#queensfuneral pic.twitter.com/ARNc9s4y8O