Κίνα: Ανθρωπόμορφο ρομπότ μπήκε στο βιβλίο Γκίνες επειδή περπάτησε αδιάκοπα 3 ημέρες – Διένυσε πάνω από 100 χλμ

Αυτή η απόσταση είναι και η μεγαλύτερη που έχει διανύσει ποτέ πεζή ανθρωπόμορφη μηχανή
Ρεκόρ και μία θέση στο βιβλίο Γκίνες, κατέκτησε το AgiBot A2, το ανθρωπόμορφο ρομπότ που προγραμματίστηκε για να περπατήσει 3 συνεχόμενες ημέρες σε πόλεις της Κίνας, διανύοντας πάνω 100 χιλιόμετρα στο ταξίδι του.

Το AgiBot A2 έφυγε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου από την πόλη Σουτζόου, στην ανατολική Κίνα, και διέσχισε αυτοκινητοδρόμους και οδούς για να φθάσει στις 13 Νοεμβρίου στην ιστορική συνοικία Μπαντ (Bund) της Σανγκάης, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκδίδει το βιβλίο για τα ρεκόρ Γκίνες.

Αυτή η απόσταση είναι και η μεγαλύτερη που έχει διανύσει ποτέ πεζή ανθρωπόμορφη μηχανή.

Η επιχείρηση AgiBot της Σανγκάης, η οποία κατασκεύασε αυτό το δίποδο ρομπότ, διαβεβαίωσε ότι η μηχανή διένυσε ποικίλες επιφάνειες σεβόμενη πάντα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας» στη διάρκεια του αδιάκοπου περίπλου της των 106.286 μέτρων.

Διαφημιστικά βίντεο δείχνουν το μαύρο και ασημί A2 να περπατάει σιγά, αλλά με ασφάλεια κατά μήκος δρόμων για να φθάσει στη Σανγκάη.

Αυτό το ρομπότ A2 επινοήθηκε για καθήκοντα όπως η εξυπηρέτηση πελάτων, ενώ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία «συζήτησης» και μπορεί να διαβάζει τα χείλια.

Οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν κολοσσιαία ποσά στη λεγόμενη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει τους νόμους της φυσικής και μπορεί να εξελίσσεται στον κόσμο των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας Morgan Stanley, μέχρι το 2050 ο κόσμος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ.

Η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εθνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοια ρομπότ, με την ελπίδα να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης αυτής της βιομηχανίας.

Το Πεκίνο υποδέχθηκε τον Αύγουστο τους πρώτους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, όπου περισσότεροι από 500 «αθλητές» συναγωνίσθηκαν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως το μπάσκετ, ο χορός ή ακόμα το συγύρισμα δωματίων ξενοδοχείου.

