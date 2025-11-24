Κίνα: Ανθρωπόμορφο ρομπότ μπήκε στο βιβλίο Γκίνες επειδή περπάτησε αδιάκοπα 3 ημέρες – Διένυσε πάνω από 100 χλμ

Ρεκόρ και μία θέση στο βιβλίο Γκίνες, κατέκτησε το AgiBot A2, το ανθρωπόμορφο ρομπότ που προγραμματίστηκε για να περπατήσει 3 συνεχόμενες ημέρες σε πόλεις της Κίνας, διανύοντας πάνω 100 χιλιόμετρα στο ταξίδι του.

Το AgiBot A2 έφυγε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου από την πόλη Σουτζόου, στην ανατολική Κίνα, και διέσχισε αυτοκινητοδρόμους και οδούς για να φθάσει στις 13 Νοεμβρίου στην ιστορική συνοικία Μπαντ (Bund) της Σανγκάης, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκδίδει το βιβλίο για τα ρεκόρ Γκίνες.

Αυτή η απόσταση είναι και η μεγαλύτερη που έχει διανύσει ποτέ πεζή ανθρωπόμορφη μηχανή.

Η επιχείρηση AgiBot της Σανγκάης, η οποία κατασκεύασε αυτό το δίποδο ρομπότ, διαβεβαίωσε ότι η μηχανή διένυσε ποικίλες επιφάνειες σεβόμενη πάντα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας» στη διάρκεια του αδιάκοπου περίπλου της των 106.286 μέτρων.

Διαφημιστικά βίντεο δείχνουν το μαύρο και ασημί A2 να περπατάει σιγά, αλλά με ασφάλεια κατά μήκος δρόμων για να φθάσει στη Σανγκάη.

On 21 November, Agibot announced that it had set a Guinness World Record for the longest journey walked by a humanoid robot — 106.286 km — completed between 10 and 13 November. Thanks to Agibot’s rapid hot-swap battery system, the A2 model completed the entire journey from Jinji… pic.twitter.com/4XAsbgCCJI — Uking Sun (@UkingSun) November 20, 2025

Αυτό το ρομπότ A2 επινοήθηκε για καθήκοντα όπως η εξυπηρέτηση πελάτων, ενώ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία «συζήτησης» και μπορεί να διαβάζει τα χείλια.

.@AgiBot_zhiyuan‘s A2 humanoid has earned a Guinness World Records title for the longest distance walked by a humanoid robot.



The A2 humanoid completed a 106.286 km cross-provincial walk.



Learn more here: https://t.co/bkVfD0uZwB



Source: AgiBot#humanoid #humanoids pic.twitter.com/tYtkC730W1 — Humanoid Robotics Technology (@HumanoidRTech) November 24, 2025

Οι παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν κολοσσιαία ποσά στη λεγόμενη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει τους νόμους της φυσικής και μπορεί να εξελίσσεται στον κόσμο των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας Morgan Stanley, μέχρι το 2050 ο κόσμος μπορεί να έχει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ.

Η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εθνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοια ρομπότ, με την ελπίδα να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης αυτής της βιομηχανίας.

Το Πεκίνο υποδέχθηκε τον Αύγουστο τους πρώτους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, όπου περισσότεροι από 500 «αθλητές» συναγωνίσθηκαν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως το μπάσκετ, ο χορός ή ακόμα το συγύρισμα δωματίων ξενοδοχείου.