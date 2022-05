Η Ari δούλευε ως σερβιτόρα σε εστιατόριο καζίνου μέχρι που παραιτήθηκε για χάρη της κηπουρικής.

Πλέον, η εντυπωσιακή Ari έχει γίνει ζάμπλουτη, πουλώντας τις σέξι φωτογραφίες της σε ιστοσελίδες ενηλίκων. Όπως υποστηρίζει στη Mirror, μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 50.000 λίρες, έχοντας δημιουργήσει και κανάλι στο Fanvue, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα… αιτήματα των συνδρομητών της.

«Μόλις βγαίνει ο ήλιος, θα με βρείτε στον κήπο. Λατρεύω την ύπαιθρο και το να είμαι κοντά στη μητέρα φύση. Μου αρέσει να κάνω ηλιοθεραπεία, αλλά μπορεί να γίνει λίγο βαρετό, γι’ αυτό σκέφτηκα να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι όταν βγει ο ήλιος».

Αφού στράφηκε στην κηπουρική, η Άρι συνειδητοποίησε ότι οι θαυμαστές της απολάμβαναν να τη βλέπουν να πηγαίνει στον κήπο, να φυτεύει και να κλαδεύει. Όπως λέει, άρχισε να λαμβάνει όλο και περισσότερα αιτήματα για περιεχόμενο που σχετίζεται με την κηπουρική και αποφάσισε να δώσει στους θαυμαστές της… αυτό που ήθελαν: να τη δουν γυμνή.

Όπως αποκαλύπτει, πολλοί είναι εκείνοι που της ζητούν να καθίσει πάνω σε τσουκνίδες! “Δεν έχει σημασία πόσες φορές θα καθίσω πάνω τους. Πάντα πονάει πολύ. Πρέπει αμέσως μετά να βουτήξω σε πάγο, διαφορετικά δεν θα μπορώ να καθίσω για ώρες”.

