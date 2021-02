Μακάβριο: Νεκροθάφτης σκοτώθηκε στον λάκκο που έσκαβε (pics, vid)

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας νεκροθάφτης στις ΗΠΑ καθώς καταπλακώθηκε από το χώμα του τάφου που άνοιγε… Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (23/2) στο Λονγκ Άιλαντ στη Νέα Υόρκη, με τις αρχές να ερευνούν τα ακριβή αίτια του.

Ο Rodwin Allicock έκανε την δουλειά του, όπως την έκανε κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο 42χρονος νεκροθάφτης έσκαβε έναν λάκκο 3,5 μέτρων όταν τα χώματα που είχε βγάλει νωρίτερα, ξαφνικά υποχώρησαν και τον εγκλώβισαν.

Οι συνάδελφοί του 42χρονου προσπάθησαν να τον ξεθάψουν, όταν όμως τα κατάφεραν ο Rodwin Allicock είχε χάσει ήδη τη ζωή του. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι τοπικές αρχές ερευνούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Rodwin Allicock was smoothing out the bottom of the seven-foot hole when it collapsed in on itself and killed him https://t.co/oQkJoQl1iP