Μητέρα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο τάφος του γιου της είναι τόσο πράσινος – Όταν έμαθε την αλήθεια δάκρυσε

Ο 36χρονος Joseph έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Τέξας. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Garden Park Cemetery το οποίο επισκέπτονται οι γονείς του σχεδόν κάθε μέρα προσπαθώντας να ξεπεράσουν τον ξαφνικό χαμό του γιου τους.

Όταν μία μέρα οι γονείς του Joseph, Raymond και Rachel επισκέφτηκαν τον τάφο για να αφήσουν λουλούδια παρατήρησαν κάτι που τους κίνησε την περιέργεια… Ο τάφος ήταν καταπράσινος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που ήταν χωμάτινοι και απεριποίητοι.

Μόλις κατάλαβαν τι πραγματικά είχε συμβεί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Ο 86χρονος χήρος Jay Chris επισκεπτόταν συχνά τον τάφο της αγαπημένης του συζύγου, Betty. O Jay όσο καιρό ζούσε η Betty τής έφερνε κάθε μέρα από ένα τριαντάφυλλο. Αυτή η συνήθεια συνεχίστηκε μετά τον θάνατό της. Ο 86χρονος άφηνε κάθε μέρα από ένα λουλούδι στον τάφο της και τον πότιζε έτσι ώστε να πυκνώσει το γρασίδι και να είναι ο πιο πράσινος και λουλουδιαστός τάφος.

Πριν λίγο καιρό, είχε τύχει να γνωρίσει τους γονείς του Joseph αφού οι τάφοι ήταν σχεδόν δίπλα. Η πικρή ιστορία τους τον συγκίνησε ιδιαίτερα αφού δεν υπάρχει χειρότερο από έναν γονέα να χάνει το παιδί του. Θέλησε λοιπόν να κάνει κάτι για να τους απαλύνει έστω για λίγο τον πόνο.

Μαζί με τον τάφο της αγαπημένης του Betty φρόντιζε με την ίδια αφοσίωση και ευχαρίστηση τον τάφο του Joseph. Σε λίγο καιρό ήταν και οι δύο οι πιο πράσινοι σε ολόκληρο το νεκροταφείο.

Και με αυτήν την απλή αλλά πανέμορφη πράξη απέδειξε ότι και από το χειρότερο κακό, μπορεί να ανθίσει κάτι νέο, κάτι όμορφο…

Πηγή βίντεο: Did You Know ?