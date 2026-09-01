Ο Πακιστανός «Κύρος Γρανάζης», ο κλιματιζόμενος άγιος και ο μετεωρολόγος – ντούκι

Τρία στιγμιότυπα από διάφορες περιοχές του πλανήτη που δείχνουν ότι μάλλον ο κόσμο δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Το πρώτο είναι από το Πακιστάν. Ένας «Κύρος Γρανάζης» κάνει επίδειξη σε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που έφτιαξε μόνος του. Την ώρα της επίδειξης πέφτει πάνω σε ένα περιπολικό. Η έκφρασή του είναι όλα τα λεφτά όπως και το γεγονός ότι πριν πέσει πάνω στο περιπολικό λέει ότι το Πακιστάν είναι γεμάτο με ταλέντα…

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Pakistan'da bir adam, kendi geliştirdiği sürücüsüz otomobili test ederken polis arabasına çarptı. pic.twitter.com/QSFgD4L1kM — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) August 31, 2026

Το δεύτερο, είναι από την Ινδία. Ο θρησκευτικός ηγέτης Sant Rampal Ji Maharaj δέχεται πιστούς μόνο που εκείνος είναι μέσα σε μια κλιματιζόμενη καμπίνα. Οι πιστοί περνάνε μπροστά του συγκινημένοι και πάνω σε κυλιόμενο διάδρομο και ο «θεούλης» είναι στην δροσιά και το μόνο που είναι εκτός είναι τα πόδια του έτσι ώστε οι πιστοί να τα αγγίζουν και να τα φιλούν σε ένδειξη λατρείας… Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος, πρώην μηχανικός έγινε ιεροκήρυκας και ηγείται του Satlok Ashram, αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2026 μετά από 11 χρόνια φυλάκισης ως υπεύθυνος για θανάτους πιστών του.

An unusual sight was spotted in India



Religious leader Sant Rampal Ji Maharaj receives followers from inside an air-conditioned cabin.



While people stand in line and approach him one by one, Rampal remains inside the cooled enclosure.



His feet are extended outside, allowing… pic.twitter.com/xQHUcvkeUk — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Το τρίτο είναι ο μετεωρολόγος – ρεπόρτερ – ντούκι. Δημιούργημα του ΑΙ φυσικά μας λέει τον καιρό από τη Σεούλ, με τα μούσκουλά του να ασφυκτιούν στο βρεγμένο του πουκάμισο. Κανείς δεν δίνει σημασία στην πρόγνωση του καιρού… Τώρα γιατί χρειάζεται ένας αγγλόφωνος τύπος να λέει τον καιρό με βρεγμένο πουκάμισο όλο υπονοούμενα από τη Σεούλ κανείς δεν έχει καταλάβει.