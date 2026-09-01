Παράξενες Ειδήσεις

Ο Πακιστανός «Κύρος Γρανάζης», ο κλιματιζόμενος άγιος και ο μετεωρολόγος – ντούκι

Από το Πακισταν στην Ινδία και στη βροχερή Σεούλ της τεχνητής νοημοσύνης
Ο Πακιστανός «Κύρος Γρανάζης», ο κλιματιζόμενος άγιος και ο μετεωρολόγος – ντούκι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρία στιγμιότυπα από διάφορες περιοχές του πλανήτη που δείχνουν ότι μάλλον ο κόσμο δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Το πρώτο είναι από το Πακιστάν. Ένας «Κύρος Γρανάζης» κάνει επίδειξη σε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που έφτιαξε μόνος του. Την ώρα της επίδειξης πέφτει πάνω σε ένα περιπολικό. Η έκφρασή του είναι όλα τα λεφτά όπως και το γεγονός ότι πριν πέσει πάνω στο περιπολικό λέει ότι το Πακιστάν είναι γεμάτο με ταλέντα…

Το δεύτερο, είναι από την Ινδία. Ο θρησκευτικός ηγέτης Sant Rampal Ji Maharaj δέχεται πιστούς μόνο που εκείνος είναι μέσα σε μια κλιματιζόμενη καμπίνα. Οι πιστοί περνάνε μπροστά του συγκινημένοι και πάνω σε κυλιόμενο διάδρομο και ο «θεούλης» είναι στην δροσιά και το μόνο που είναι εκτός είναι τα πόδια του έτσι ώστε οι πιστοί να τα αγγίζουν και να τα φιλούν σε ένδειξη λατρείας… Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος, πρώην μηχανικός έγινε ιεροκήρυκας και ηγείται του Satlok Ashram, αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2026 μετά από 11 χρόνια φυλάκισης ως υπεύθυνος για θανάτους πιστών του.

Το τρίτο είναι ο μετεωρολόγος – ρεπόρτερ – ντούκι. Δημιούργημα του ΑΙ φυσικά μας λέει τον καιρό από τη Σεούλ, με τα μούσκουλά του να ασφυκτιούν στο βρεγμένο του πουκάμισο. Κανείς δεν δίνει σημασία στην πρόγνωση του καιρού… Τώρα γιατί χρειάζεται ένας αγγλόφωνος τύπος να λέει τον καιρό με βρεγμένο πουκάμισο όλο υπονοούμενα από τη Σεούλ κανείς δεν έχει καταλάβει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Παράξενες Ειδήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
125
123
122
116
Παράξενες Ειδήσεις: Περισσότερα άρθρα
Γιατί οι αστυνομικοί συνδέθηκαν με τα ντόνατς: Η παράξενη ιστορία πίσω από το πασίγνωστο στερεότυπο και η σχέση «εξάρτησης»
Αν και στο μυαλό μας η εικόνα ενός αστυνομικού να καταναλώνει ντόνατς θεωρείται δεδομένη, καμία έρευνα δεν έχει δείξει πως οι αστυνομικοί καταναλώνουν περισσότερα ντόνατς από άλλους εργαζόμενους σε νυχτερινές βάρδιες
Smiling Policeman In Department Office. Relaxing Concept. Coffee Break. Cop's Donuts. Working Together. Citizen's Protection. Public Order. Phone Talking. Handscuffs On Table. Detective Uniform.
Newsit logo
Newsit logo