Πρωτόγνωρες αλλά ίσως… όχι και τόσο καταστάσεις ζούμε με αφορμή τον κορονοϊό σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, με το Star Wars να είναι εδώ για να το επιβεβαιώσει.

Κι αυτό γιατί η εμβληματική ταινία των θρυλικών Star Wars με τίτλο “Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται”, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της είναι και πάλι πρώτη στο Αμερικανικό box office!

Μια εξέλιξη που προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο αλλά από την άλλη φέρνει ξανά… μέρες 1980, όταν η ταινία του George Lucas σάρωσε τα πάντα.

Ο λόγος είναι φυσικά πως στις ΗΠΑ, τη χώρα με τον βαρύτερο απολογισμό από τον κορονοϊό, οι κινηματογράφοι είναι κλειστοί, όπως και σε πολλές χώρες, με τα drive – in σινεμά να γνωρίζουν ημέρες δόξας!

Εκεί λοιπόν προβάλλονται πολλές ταινίες – θρύλοι, και τα Star Wars δε θα μπορούσαν να είναι εξαίρεση.

Τα έσοδα φυσικά είναι περιορισμένα, αφού η ταινία “Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται” έχει εισπράξει τον τελευταίο καιρό μισό εκατ. ευρώ από drive – in 500 σινεμά, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.

Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το ότι μια ταινία 40 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή και 23 μετά την επανακυκλοφορία της, παραμένει αδιαμφισβήτητα επική!

Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι: May the force be with you!