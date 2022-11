Η Mary Flip, πριν μία εβδομάδα έκλεισε τα 101 της χρόνια, και όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της για μια χαρούμενη ζωή, η απάντηση τους ξάφνιασε όλους: η τεκίλα!

Η γυναίκα από το Chandler της Αριζόνα, έχει ζήσει τη Μεγάλη Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει δει 18 Προέδρους των ΗΠΑ και έχει υπάρξει σε έναν κόσμο χωρίς τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα. Και ενώ μπορεί να πέρασε τα 100, η φλογερή της προσωπικότητα είναι πιο δυνατή από ποτέ!

Όταν έκλεισε τα 18, μετακόμισε στο Μεξικό, παντρεύτηκε και έζησε μια ήρεμη ζωή ως κτηνοτρόφος. Αφού έχασε τον πατέρα και την αδερφή της σε νεαρή ηλικία, έμεινε έγκυος, και επέστρεψε στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα στο Σικάγο. Τελικά, έγινε μητέρα έξι παιδιών, ασχολήθηκε με την τέχνη και μάλιστα αναγνωρίστηκε από τη Σχολή Τέχνης του Σικάγο για το ταλέντο της.

«Μου αρέσει πολύ να ζωγραφίζω. Κατάφερα να καταλάβω ότι τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ όταν τα ζωγραφίζεις. Έτσι, μπόρεσα να αναπτύξω το ταλέντο μου και να τα κάνω να φαίνονται αληθινά. Χρειάστηκε χρόνος, αλλά δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω εκτός από το να τα αναθρέψω τα έξι παιδιά μου», είπε στο ρεπορτάζ.

Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το μυστικό της για μακροζωία και ευτυχία, η αιωνόβια απάντησε: «Ω, το μυστικό μου. Χμ, δεν ξέρω… η τεκίλα».

Το Arizona Family TV δημοσίευσε την ιστορία της Mary στον λογαριασμό του στο Twitter, ο οποίος πλημμύρισε από εγκάρδια σχόλια από χρήστες, που ήθελαν να της ευχηθούν και να τη συγχαρούν για τα βαρυσήμαντα γενέθλιά της!

Chandler woman celebrates 101st birthday, says secret to happy life is tequila: https://t.co/TheUD2uLPM pic.twitter.com/bOBs8eisxY