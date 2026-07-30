Διακοπές χωρίς άγχος για τα κατοικίδια: Πώς να επιλέξετε τη σωστή φροντίδα όσο λείπετε

Με την έξοδο των τελευταίων ημερών του Ιουλίου να κορυφώνεται και τον Αύγουστο να βρίσκεται προ των πυλών, χιλιάδες οικογένειες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Για όσους όμως μοιράζονται το σπίτι τους με έναν σκύλο ή μια γάτα, η προετοιμασία δεν ολοκληρώνεται με τις βαλίτσες και τα εισιτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φροντίδα του κατοικιδίου κατά την απουσία τους αποτελεί εξίσου σημαντικό μέρος του ταξιδιού.

Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου φιλοξενίας δεν αφορά μόνο την πρακτική εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών-κηδεμόνων.

Επηρεάζει άμεσα την ευζωία του ζώου, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον στρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι κάθε κατοικίδιο κατάλληλο για διακοπές

Η εικόνα των κατοικιδίων σε παραλίες ή τουριστικούς προορισμούς είναι πλέον συνηθισμένη, όμως οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι η μετακίνηση δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη επιλογή.

Τα πολύωρα ταξίδια, οι συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος, ο συνωστισμός και η έκθεση στη ζέστη μπορεί να επιβαρύνουν ιδιαίτερα ηλικιωμένα ζώα, κουτάβια, γατάκια ή κατοικίδια με προβλήματα υγείας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η παραμονή στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού, με την καθημερινή φροντίδα ενός ανθρώπου που γνωρίζει το ζώο, αποδεικνύεται πιο ασφαλής και λιγότερο αγχωτική επιλογή.

Pet sitter ή φιλοξενία σε ειδική μονάδα;

Οι δύο λύσεις που επιλέγονται συχνότερα είναι η φροντίδα στο σπίτι από pet sitter ή έμπιστο πρόσωπο και η διαμονή σε οργανωμένη μονάδα φιλοξενίας.

Η πρώτη επιλογή επιτρέπει στο ζώο να διατηρήσει τις συνήθειές του, το γνώριμο περιβάλλον και το καθημερινό του πρόγραμμα. Είναι μια λύση που συχνά προτιμάται για τις γάτες, καθώς τα περισσότερα αιλουροειδή προσαρμόζονται δυσκολότερα σε έναν νέο χώρο.

Οι οργανωμένες μονάδες φιλοξενίας, από την άλλη πλευρά, μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή επιλογή όταν διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, επαρκές προσωπικό και σαφείς διαδικασίες υγειονομικής προστασίας.

Οι ειδικοί συστήνουν η επιλογή να γίνεται έπειτα από επίσκεψη στον χώρο και όχι μόνο μέσω φωτογραφιών ή διαδικτυακών αξιολογήσεων.

Τι πρέπει να ελέγξει ο κηδεμόνας-ιδιοκτήτης

Πριν επιλεγεί ένας χώρος φιλοξενίας, αξίζει να επιβεβαιωθούν ορισμένα βασικά σημεία: οι συνθήκες καθαριότητας, η επάρκεια σκίασης και εξαερισμού, η ασφάλεια των χώρων, η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με κτηνίατρο και η τήρηση των κανόνων υγιεινής μεταξύ των φιλοξενούμενων ζώων.

Οι περισσότερες οργανωμένες μονάδες ζητούν επίσης ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και αποδεικτικά εμβολιασμού πριν από τη φιλοξενία, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων μεταξύ των ζώων.

Η προετοιμασία ξεκινά αρκετές ημέρες πριν

Οι κτηνίατροι συνιστούν να μην πραγματοποιείται η πρώτη γνωριμία με έναν χώρο φιλοξενίας την ημέρα της αναχώρησης. Μία δοκιμαστική επίσκεψη ή ακόμη και μια σύντομη διαμονή βοηθά αρκετά ζώα να εξοικειωθούν με το νέο περιβάλλον και μειώνει το άγχος του αποχωρισμού.

Αντίστοιχα, όταν έχει επιλεγεί pet sitter, οι πρώτες συναντήσεις καλό είναι να γίνονται παρουσία του κηδεμόνα-ιδιοκτήτη.

Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρηθεί, όσο γίνεται, η καθημερινή ρουτίνα του ζώου. Ίδια τροφή, ίδιες ώρες γευμάτων, γνώριες βόλτες και αγαπημένα αντικείμενα, όπως το κρεβατάκι ή μια κουβέρτα με οικείες μυρωδιές, συμβάλλουν ώστε η απουσία του ιδιοκτήτη-κηδεμόνα να γίνει λιγότερο στρεσογόνα.

Οι γραπτές οδηγίες αποτρέπουν τα λάθη

Όποιος αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός κατοικιδίου χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα μπολ με τροφή. Ένα σύντομο αλλά αναλυτικό σημείωμα με τις ώρες σίτισης, την ποσότητα τροφής, τυχόν φαρμακευτική αγωγή, τις συνήθειες του ζώου, τα στοιχεία του θεράποντος κτηνιάτρου και έναν εναλλακτικό αριθμό επικοινωνίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόοπτο.

Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που ταιριάζει στο ίδιο το ζώο

Δεν υπάρχει μία λύση που να είναι κατάλληλη για όλα τα κατοικίδια. Ένας κοινωνικός σκύλος μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε έναν οργανωμένο χώρο φιλοξενίας, ενώ μια γάτα που δυσκολεύεται στις αλλαγές πιθανότατα θα αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια παραμένοντας στο σπίτι της.

Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι αν το ζώο θα μείνει σε ξενοδοχείο κατοικιδίων ή στο δικό του σπίτι. Είναι η έγκαιρη προετοιμασία, η επιλογή αξιόπιστων ανθρώπων και η φροντίδα να συνεχιστεί με συνέπεια μέχρι την επιστροφή των κηδεμόνων-ιδιοκτητών.

Γιατί οι διακοπές είναι πιο ξέγνοιαστες όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι και το τετράποδο μέλος της οικογένειας βρίσκεται σε καλά χέρια.