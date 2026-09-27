Φθινόπωρο και κατοικίδια: Πώς η αλλαγή της εποχής επηρεάζει τη διάθεσή τους

Το φθινόπωρο δεν αλλάζει μόνο το τοπίο έξω από το παράθυρο. Αλλάζει και την καθημερινότητα μέσα στο σπίτι.

Οι βόλτες μπορεί να γίνουν μικρότερες, το φυσικό φως μειώνεται, οι θερμοκρασίες πέφτουν και, μετά τις διακοπές, οι ώρες που οι άνθρωποι βρίσκονται στο σπίτι αλλάζουν ξανά.

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Τα κατοικίδια αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές. Η συμπεριφορά τους επηρεάζεται από το περιβάλλον, τη ρουτίνα, τη δραστηριότητα και την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.

Ένας σκύλος μπορεί να δείχνει λιγότερο πρόθυμος να βγει όταν βρέχει ή έχει κρύο, ενώ μια γάτα μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο κοιμισμένη ή σε ένα ζεστό σημείο του σπιτιού.

Το αν μπορούμε να μιλήσουμε για «φθινοπωρινή κατάθλιψη» είναι διαφορετικό ζήτημα.

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Η «φθινοπωρινή κατάθλιψη» δεν είναι διάγνωση

Στους ανθρώπους, η εποχική συναισθηματική διαταραχή είναι αναγνωρισμένη κλινική κατάσταση. Στα κατοικίδια, όμως, δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα που να επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η εποχική κατάθλιψη εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια κλινική έννοια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές της εποχής δεν έχουν καμία επίδραση. Η λιγότερη έκθεση στο φυσικό φως, η αλλαγή της θερμοκρασίας και κυρίως η μεταβολή της καθημερινής ρουτίνας μπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά ενός ζώου.

Επομένως, αν ένα κατοικίδιο γίνει πιο ήσυχο τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, δεν είναι σωστό να αποδώσουμε αυτόματα την αλλαγή στην εποχή. Πρώτα χρειάζεται να εξεταστεί τι άλλο έχει αλλάξει στη ζωή του.

Η ρουτίνα μετρά περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε

Τα κατοικίδια επωφελούνται από ένα προβλέψιμο καθημερινό πρόγραμμα. Για έναν σκύλο, για παράδειγμα, οι ώρες του φαγητού, της βόλτας, του παιχνιδιού και της ξεκούρασης αποτελούν μέρος της καθημερινής του δομής.

Με την έναρξη του φθινοπώρου, αυτή η δομή μπορεί να αλλάξει απότομα. Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι γονείς επιστρέφουν στο γραφείο και ένα ζώο που είχε συνηθίσει να έχει ανθρώπους γύρω του μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μπορεί ξαφνικά να μένει μόνο του για περισσότερες ώρες.

Σε ορισμένα ζώα, μια τέτοια αλλαγή μπορεί να εκδηλωθεί ως περισσότερη ανησυχία, μειωμένη διάθεση για παιχνίδι ή αλλαγές στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ψυχολογική διαταραχή. Μπορεί να είναι απλώς η αντίδραση σε μια αλλαγή που χρειάζεται χρόνο για να αφομοιωθεί.

Λιγότερο φως, λιγότερη δραστηριότητα

Η μικρότερη διάρκεια της ημέρας είναι ένας ακόμη παράγοντας. Δεν είναι μόνο ότι σκοτεινιάζει νωρίτερα. Το φθινόπωρο συχνά σημαίνει λιγότερο χρόνο για εξωτερική δραστηριότητα, ιδιαίτερα για σκύλους που έχουν συνηθίσει σε μεγάλες βόλτες.

Η άσκηση και η πνευματική διέγερση αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ευζωίας τους. Όταν οι βόλτες περιορίζονται επειδή βρέχει, φυσά ή νυχτώνει νωρίς, ένα ζώο μπορεί να έχει λιγότερες ευκαιρίες να κινηθεί και να εξερευνήσει το περιβάλλον του.

Η λύση δεν είναι απαραίτητα μια μεγαλύτερη βόλτα με κάθε καιρό. Μπορεί να είναι περισσότερη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι: παιχνίδια αναζήτησης, ασκήσεις εκπαίδευσης, παιχνίδια που απαιτούν επίλυση προβλημάτων ή περισσότερη αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.

Δεν αντιδρούν όλα τα ζώα το ίδιο

Η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, ο χαρακτήρας και οι συνήθειες κάθε ζώου παίζουν ρόλο. Ένας ηλικιωμένος σκύλος μπορεί να δυσκολεύεται περισσότερο με το κρύο ή την υγρασία, ενώ ένα νεαρό ζώο μπορεί να συνεχίζει να έχει την ίδια ανάγκη για παιχνίδι ανεξάρτητα από την εποχή.

Στις γάτες, επίσης, η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το περιβάλλον. Μια γάτα που περνά χρόνο έξω μπορεί να περιορίσει μόνη της τις εξόδους της όταν οι θερμοκρασίες πέσουν. Μια γάτα που ζει αποκλειστικά μέσα στο σπίτι πιθανότατα θα επηρεαστεί περισσότερο από την αλλαγή της εσωτερικής ρουτίνας παρά από τον καιρό καθαυτό.

Γι’ αυτό και η σύγκριση με ένα άλλο κατοικίδιο της ίδιας οικογένειας δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Αυτό που έχει σημασία είναι η αλλαγή σε σχέση με τη φυσιολογική συμπεριφορά του συγκεκριμένου ζώου.

Πότε η αλλαγή συμπεριφοράς χρειάζεται έλεγχο

Εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο σημείο. Η μειωμένη διάθεση δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα στο φθινόπωρο.

Ένα ζώο που ξαφνικά κοιμάται πολύ περισσότερο, δεν ενδιαφέρεται για παιχνίδι ή βόλτα, τρώει λιγότερο, απομονώνεται, παρουσιάζει αλλαγές στις συνήθειες τουαλέτας ή εμφανίζει ασυνήθιστη επιθετικότητα μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Οι κτηνίατροι συχνά αντιμετωπίζουν τις ξαφνικές αλλαγές συμπεριφοράς ως λόγο για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς πόνος ή κάποια ασθένεια μπορεί να εκδηλωθούν αρχικά μέσα από αλλαγές στη συμπεριφορά.

Ιδιαίτερα όταν η αλλαγή είναι έντονη, επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, η σωστή κίνηση είναι η επικοινωνία με κτηνίατρο και όχι η προσπάθεια να εξηγηθεί το φαινόμενο ως «φθινοπωρινή μελαγχολία».

Πώς θα βοηθήσουμε το κατοικίδιο

Η καλύτερη προσέγγιση είναι αρκετά πρακτική: κρατάμε όσο γίνεται σταθερό το πρόγραμμα, διατηρούμε την καθημερινή άσκηση και φροντίζουμε ώστε το ζώο να έχει ερεθίσματα ακόμη και τις ημέρες που ο καιρός δεν επιτρέπει μεγάλη έξοδο.

Για τους σκύλους, οι βόλτες μπορούν να συνεχιστούν με κατάλληλη προσαρμογή στον καιρό και στο φως. Για τις γάτες που ζουν μέσα στο σπίτι, το παιχνίδι, οι χώροι εξερεύνησης και η δυνατότητα να παρατηρούν το περιβάλλον τους μπορούν να προσφέρουν πνευματική διέγερση.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να μην αλλάζουμε απότομα όλες τις συνήθειες του ζώου. Η σταδιακή μετάβαση από το καλοκαιρινό πρόγραμμα στη φθινοπωρινή ρουτίνα είναι συνήθως πιο εύκολη από μια απότομη αλλαγή.

Περισσότερη παρατήρηση, λιγότερες ετικέτες

Το φθινόπωρο μπορεί πράγματι να επηρεάσει ένα κατοικίδιο, αλλά ο όρος «κατάθλιψη» χρειάζεται προσοχή. Η αλλαγή του καιρού και της διάρκειας της ημέρας είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Συχνά μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς αλλάζει η ζωή γύρω από το ζώο.

Η επιστροφή στο σχολείο, οι ώρες απουσίας από το σπίτι, οι μικρότερες βόλτες και η αλλαγή της καθημερινής δραστηριότητας μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του.

Γι’ αυτό, αντί να αναζητούμε μια εποχική διάγνωση, αξίζει να παρατηρούμε το κατοικίδιο. Αν συνεχίζει να τρώει, να παίζει, να κινείται και να συμπεριφέρεται όπως συνήθως, μια πιο ήσυχη φθινοπωρινή ημέρα πιθανότατα δεν είναι λόγος ανησυχίας. Αν όμως η αλλαγή είναι απότομη ή επίμονη, η εποχή δεν πρέπει να γίνει η εύκολη εξήγηση.