Πριν αγοράσεις/υιοθετήσεις Poodle: Όσα πρέπει να ξέρεις πριν βάλεις έναν τέτοιο σκύλο στη ζωή σου

Στην Ελλάδα, το Poodle έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε πραγματική μόδα.

Αρκεί μια βόλτα σε μια πολυσύχναστη γειτονιά της Αθήνας, ένα απόγευμα σε ένα καφέ ή μια βόλτα σε ένα πάρκο για να διαπιστώσεις πόσο συχνά συναντάς πλέον Toy, Miniature αλλά και μεγαλύτερα Poodle.

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Η χαρακτηριστική εμφάνιση, το ιδιαίτερο τρίχωμα και ο τρόπος με τον οποίο φωτογραφίζεται στα social media έχουν κάνει τη φυλή ιδιαίτερα δημοφιλή.

Κάπου εδώ, όμως, αρχίζει και η παρεξήγηση: το Poodle μπορεί να δείχνει σαν ο τέλειος κομψός σκύλος πόλης, αλλά πίσω από το grooming και την cute εικόνα κρύβεται ένα εξαιρετικά έξυπνο, δραστήριο και απαιτητικό ζώο.

Το Poodle δεν είναι απλώς ένα μικρό σκυλάκι που χωράει εύκολα σε ένα διαμέρισμα ή στην αγκαλιά σου.

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Η φυλή έχει ιστορία ως σκύλος εργασίας και έχει εκτραφεί για δραστηριότητα, συνεργασία με τον άνθρωπο και ανάκτηση θηράματος από το νερό.

Αυτός ο χαρακτήρας δεν εξαφανίστηκε επειδή σήμερα τα περισσότερα Poodle ζουν στην πόλη.

Αντίθετα, ένα Poodle χρειάζεται άσκηση, πνευματική απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και καθημερινή επαφή με τον κηδεμόνα-ιδιοκτήτη του.

Και όσο περισσότερο γίνεται μόδα, τόσο πιο σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι δεν πρόκειται για αξεσουάρ που απλώς ταιριάζει με το lifestyle του ανθρώπου του.

Πριν λοιπόν αποκτήσεις ένα επειδή το βλέπεις πλέον παντού στην Ελλάδα, αξίζει να γνωρίζεις τι πραγματικά σημαίνει να ζεις μαζί του.

Δεν είναι απλώς ένα σκυλάκι του καναπέ

Το Poodle έχει τη φήμη του κομψού, περιποιημένου σκύλου που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας στον καναπέ. Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά έξυπνη και δραστήρια φυλή που χρειάζεται καθημερινή κίνηση αλλά και πνευματική απασχόληση. Βόλτες, παιχνίδι, εκπαίδευση, ασκήσεις μυαλού και δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία με τον άνθρωπο μπορούν να το βοηθήσουν να παραμένει ισορροπημένο.

Ένα Poodle που βαριέται δεν είναι απαραίτητα ένα ήσυχο Poodle. Η ανία μπορεί να εκφραστεί με γάβγισμα, καταστροφικές συμπεριφορές ή υπερβολική αναζήτηση προσοχής.

Η εξυπνάδα του είναι προσόν και ευθύνη

Το Poodle μαθαίνει γρήγορα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του, αλλά μπορεί να γίνει και παγίδα για έναν άπειρο κηδεμόνα-ιδιοκτήτη.

Η εκπαίδευση μπορεί να προχωρήσει γρήγορα όταν υπάρχει συνέπεια, θετική ενίσχυση και σαφή όρια. Το ίδιο γρήγορα, όμως, μπορεί να μάθει και συμπεριφορές που ο άνθρωπος θεωρεί ανεπιθύμητες, ειδικά όταν αυτές ανταμείβονται άθελά του.

Δεν χρειάζεται σκληρότητα. Χρειάζεται συνέπεια, επανάληψη και καθημερινή συνεργασία.

Το μικρό μέγεθος δεν σημαίνει μικρές απαιτήσεις

Το Poodle υπάρχει σε διαφορετικές ποικιλίες μεγέθους. Το Toy και το Miniature είναι σαφώς πιο εύκολα στη διαχείριση από ένα Standard Poodle από πλευράς χώρου και πρακτικών αναγκών, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν μικρότερες ανάγκες σε επαφή, εκπαίδευση και πνευματική απασχόληση.

Ένα μικρόσωμο Poodle μπορεί να ζήσει άνετα σε διαμέρισμα, αρκεί να βγαίνει έξω, να κινείται και να έχει ενδιαφέρον μέσα στην ημέρα του. Το τετραγωνικό του σπιτιού δεν είναι από μόνο του το κριτήριο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος που το αποκτά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του.

Το τρίχωμα είναι υπέροχο – Και θέλει δουλειά

Το χαρακτηριστικό τρίχωμα του Poodle είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η φυλή έχει γίνει τόσο δημοφιλής. Είναι επίσης ένας από τους λόγους που πολλοί υποτιμούν το κόστος και τον χρόνο που απαιτεί η φροντίδα του.

Οι τρίχες μεγαλώνουν συνεχώς και μπορούν να δημιουργήσουν κόμπους και μπερδέματα εάν δεν υπάρχει συστηματικό βούρτσισμα και σωστή περιποίηση. Η τακτική επίσκεψη σε επαγγελματία groomer αποτελεί, για πολλούς κηδεμόνες-ιδιοκτήτες, μέρος της φυσιολογικής φροντίδας ενός Poodle.

Με άλλα λόγια, το εντυπωσιακό τρίχωμα που βλέπεις στις φωτογραφίες δεν διατηρείται μόνο του.

Το «υποαλλεργικό» θέλει αστερίσκο

Το Poodle συχνά χαρακτηρίζεται ως υποαλλεργικό, επειδή μαδάει λιγότερο από πολλές άλλες φυλές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως ασφαλές για ανθρώπους με αλλεργίες.

Δεν υπάρχει σκύλος που να θεωρείται πραγματικά 100% υποαλλεργικός. Οι αλλεργικές αντιδράσεις συνδέονται με πρωτεΐνες που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο σάλιο και στα σωματίδια του δέρματος και όχι απλώς με το αν ένας σκύλος αφήνει τρίχες στο σπίτι.

Επομένως, εάν κάποιος στην οικογένεια έχει αλλεργίες, η επαφή με το συγκεκριμένο ζώο πριν από την απόκτηση είναι πολύ πιο χρήσιμη από οποιαδήποτε γενική περιγραφή της φυλής.

Μπορεί να ζήσει σε διαμέρισμα;

Ναι. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία γίνεται συχνά λάθος συζήτηση.

Ένα Poodle μπορεί να προσαρμοστεί σε διαμέρισμα, εφόσον οι ανάγκες του για άσκηση, παιχνίδι, κοινωνική επαφή και πνευματική απασχόληση καλύπτονται καθημερινά.

Αντίθετα, ακόμη και ένα μεγάλο σπίτι με κήπο δεν αποτελεί λύση εάν ο σκύλος περνά όλη την ημέρα μόνος και χωρίς δραστηριότητες. Ο κήπος δεν αντικαθιστά τη βόλτα.

Η κοινωνικοποίηση δεν είναι προαιρετική

Όπως συμβαίνει με κάθε σκύλο, η πρώιμη και σωστή κοινωνικοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο.

Επαφές με διαφορετικούς ανθρώπους, ήχους, περιβάλλοντα, σκύλους και καθημερινές καταστάσεις μπορούν να βοηθήσουν το Poodle να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διαχειρίζεται καλύτερα το περιβάλλον του.

Η κοινωνικοποίηση δεν σημαίνει να γνωρίσει όσο περισσότερους σκύλους γίνεται. Σημαίνει να μάθει να αντιμετωπίζει τον κόσμο με ασφάλεια και χωρίς υπερβολικό φόβο ή ένταση.

Και με τα παιδιά;

Ένα σωστά κοινωνικοποιημένο και εκπαιδευμένο Poodle μπορεί να γίνει εξαιρετικός οικογενειακός σκύλος. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη μαζί με μικρά παιδιά.

Η σχέση παιδιού και σκύλου χρειάζεται κανόνες και για τις δύο πλευρές. Το παιδί πρέπει να μάθει να σέβεται τον χώρο και τα όρια του ζώου, ενώ ο σκύλος πρέπει να έχει μάθει να διαχειρίζεται σωστά την ανθρώπινη επαφή.

Η καλή συμβίωση δεν προκύπτει αυτόματα από τη φυλή.

Η περιποίηση έχει κόστος

Η απόκτηση ενός Poodle δεν τελειώνει στην τιμή αγοράς ή στα έξοδα της πρώτης ημέρας.

Τροφή, κτηνιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί, προληπτικές εξετάσεις, αντιπαρασιτική προστασία, εξοπλισμός και grooming αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ζωής του.

Ειδικά το grooming μπορεί να αποτελεί σταθερή και όχι περιστασιακή δαπάνη. Όποιος επιλέγει Poodle πρέπει να το υπολογίζει εξαρχής.

Μην το πάρεις επειδή το έχουν όλοι

Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο σημείο. Το γεγονός ότι βλέπεις Poodle παντού δεν σημαίνει ότι η φυλή ταιριάζει σε όλους. Η μόδα μπορεί να εξηγεί γιατί μια φυλή γίνεται δημοφιλής, δεν μπορεί όμως να εξηγήσει αν ταιριάζει στον δικό σου τρόπο ζωής.

Αν εργάζεσαι πολλές ώρες, δεν έχεις χρόνο για καθημερινή ενασχόληση ή αναζητάς έναν σκύλο που θα μένει ήσυχος μόνος του για μεγάλο μέρος της ημέρας, το Poodle μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή.

Ποιος δεν πρέπει να πάρει Poodle;

Δεν είναι η κατάλληλη επιλογή για κάποιον που θέλει έναν σκύλο αποκλειστικά για εμφάνιση, δεν θέλει να ασχολείται με εκπαίδευση ή θεωρεί ότι το μικρό μέγεθος σημαίνει και μικρές ανάγκες.

Επίσης, δεν είναι καλή ιδέα για κάποιον που δεν μπορεί να διαθέσει χρόνο για βόλτες, παιχνίδι, επαφή και περιποίηση.

Το Poodle μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπορεί, όμως, να προσαρμοστεί σε έναν άνθρωπο που δεν έχει χρόνο για σκύλο.

Και ποιος μπορεί να γίνει ο σωστός άνθρωπός του;

Ο σωστός άνθρωπος για ένα Poodle δεν είναι απαραίτητα εκείνος που έχει μεγάλο σπίτι, κήπο ή άπειρο ελεύθερο χρόνο.

Είναι εκείνος που θέλει έναν έξυπνο, δραστήριο και κοινωνικό σύντροφο και είναι διατεθειμένος να ασχολείται μαζί του καθημερινά. Κάποιος που βλέπει την εκπαίδευση ως κομμάτι της σχέσης τους και όχι ως αγγαρεία, που αποδέχεται το κόστος της περιποίησης και που καταλαβαίνει ότι ο σκύλος δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο του lifestyle του.

Το Poodle μπορεί να είναι μικρό, κομψό και εξαιρετικά φωτογενές. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα το βλέπουμε πλέον παντού δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί πριν ακολουθήσεις τη μόδα, υπάρχει ένα πολύ πιο σημαντικό ερώτημα: μπορείς να προσφέρεις σε αυτόν τον σκύλο τη ζωή που πραγματικά χρειάζεται;