Αλλαγή στην όρεξη: Γιατί κάποια κατοικίδια τρώνε περισσότερο το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο αλλάζει σταδιακά το περιβάλλον ενός κατοικίδιου.

Οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι ημέρες μικραίνουν και, σε πολλές περιπτώσεις, αλλάζει και η καθημερινή δραστηριότητα. Για ορισμένα ζώα, αυτή η μετάβαση μπορεί να συνοδεύεται από μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το φαγητό.

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Η εικόνα, όμως, δεν είναι ίδια για όλα τα κατοικίδια.

Ένας σκύλος που ζει κυρίως μέσα σε ένα θερμαινόμενο σπίτι και συνεχίζει την ίδια δραστηριότητα πιθανότατα δεν έχει τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες με έναν σκύλο που περνά πολλές ώρες σε εξωτερικό χώρο και εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Το βασικό λάθος είναι να θεωρήσουμε ότι κάθε κατοικίδιο χρειάζεται περισσότερη τροφή μόλις αρχίσει να κρυώνει ο καιρός.

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Το κρύο μπορεί να αυξήσει τις ενεργειακές ανάγκες

Η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος απαιτεί ενέργεια. Όταν ένα ζώο εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να χρειάζεται περισσότερες θερμίδες για να διατηρήσει τη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματός του.

Αυτό αφορά περισσότερο ζώα που ζουν ή περνούν σημαντικό χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και λιγότερο εκείνα που ζουν σε ένα σταθερά θερμαινόμενο περιβάλλον.

Ρόλο παίζουν επίσης το μέγεθος και το τρίχωμα. Τα μικρόσωμα ζώα και εκείνα με λεπτό τρίχωμα μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στο κρύο, ενώ η ηλικία και η γενικότερη κατάσταση της υγείας επηρεάζουν επίσης την ικανότητα ενός ζώου να διαχειριστεί τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσουμε μόνοι μας φαγητό στο μπολ. Η πραγματική ανάγκη εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες ζει το συγκεκριμένο ζώο.

Η όρεξη δεν είναι ο μόνος δείκτης

Ένα κατοικίδιο που ζητά περισσότερο φαγητό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται περισσότερες θερμίδες.

Η συμπεριφορά μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας σκύλος μπορεί να ζητά φαγητό επειδή έχει μάθει ότι έτσι κερδίζει μια λιχουδιά, ενώ η αλλαγή στη δραστηριότητα ή στη ρουτίνα μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συμπεριφορά του.

Γι’ αυτό μεγαλύτερη σημασία έχει η συνολική εικόνα: το βάρος, η σωματική κατάσταση, η καθημερινή δραστηριότητα και η ποσότητα τροφής που καταναλώνει.

Η WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) χρησιμοποιεί την αξιολόγηση της σωματικής κατάστασης ως σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση του βάρους ενός ζώου. Δεν αρκεί, δηλαδή, να κοιτάμε απλώς τη ζυγαριά. Η σωματική διάπλαση και η ποσότητα λίπους στο σώμα δίνουν επίσης χρήσιμες πληροφορίες.

Η παγίδα είναι οι έξτρα θερμίδες

Η αύξηση του βάρους συχνά δεν προέρχεται από μια μεγάλη αλλαγή στο βασικό γεύμα αλλά από όλα όσα προστίθενται γύρω από αυτό.

Λιχουδιές, μικρά κομμάτια από το οικογενειακό τραπέζι, μπισκότα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και επιπλέον σνακ μπορούν μέσα σε λίγες εβδομάδες να αυξήσουν σημαντικά την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων.

Το φθινόπωρο μπορεί να κάνει αυτή τη συνήθεια ακόμη πιο εύκολη. Περισσότερος χρόνος μέσα στο σπίτι, λιγότερες βόλτες και η συνήθεια να δίνουμε στο ζώο κάτι «για να το ευχαριστήσουμε» μπορούν να δημιουργήσουν ένα θερμιδικό πλεόνασμα χωρίς να το αντιληφθούμε.

Οι λιχουδιές, επομένως, πρέπει να υπολογίζονται στη συνολική ημερήσια πρόσληψη και όχι να αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν.

Η λιγότερη άσκηση είναι συχνά μεγαλύτερο πρόβλημα

Για πολλούς σκύλους, η έλευση του φθινοπώρου σημαίνει μικρότερη διάρκεια εξωτερικής δραστηριότητας. Βροχή, χαμηλότερες θερμοκρασίες και νωρίτερο σκοτάδι μπορούν να περιορίσουν τις βόλτες.

Αν ταυτόχρονα αυξηθούν οι λιχουδιές ή η ποσότητα του φαγητού, το ισοζύγιο ενέργειας μετατοπίζεται εύκολα προς την αύξηση του βάρους.

Η λύση δεν είναι να στερήσουμε το φαγητό από το ζώο αλλά να διατηρήσουμε όσο γίνεται τη φυσιολογική του δραστηριότητα. Όταν ο καιρός δεν επιτρέπει μια μεγάλη βόλτα, παιχνίδια μέσα στο σπίτι, ασκήσεις εκπαίδευσης και δραστηριότητες που απαιτούν αναζήτηση ή επίλυση προβλημάτων μπορούν να προσφέρουν επιπλέον κίνηση και πνευματική διέγερση.

Για τις γάτες εσωτερικού χώρου, το παιχνίδι έχει επίσης σημασία. Μικρές καθημερινές συνεδρίες παιχνιδιού μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται έξοδος από το σπίτι.

Δεν χρειάζονται όλα τα ζώα περισσότερη τροφή

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η γενίκευση.

Ένας σκύλος που κοιμάται στο σπίτι, βγαίνει στις ίδιες βόλτες και ζει σε σταθερή θερμοκρασία δεν έχει απαραίτητα μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες επειδή μπήκε ο Οκτώβριος. Αντίθετα, ένας σκύλος που ζει σε εξωτερικό χώρο και εκτίθεται σε έντονο κρύο μπορεί να χρειάζεται διαφορετική διατροφική αντιμετώπιση.

Η ηλικία παίζει επίσης ρόλο. Τα κουτάβια, τα γατάκια, τα ηλικιωμένα ζώα και όσα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας έχουν διαφορετικές ανάγκες και δεν είναι καλή ιδέα να γίνονται αλλαγές στη διατροφή τους χωρίς κτηνιατρική καθοδήγηση.

Πώς θα καταλάβουμε ότι το βάρος ανεβαίνει

Η ζυγαριά είναι χρήσιμη, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε μεγάλη διαφορά στον αριθμό για να αντιδράσουμε.

Οι τακτικοί έλεγχοι του βάρους και η παρατήρηση της σωματικής κατάστασης μπορούν να δείξουν μια σταδιακή αλλαγή. Αν η μέση αρχίζει να χάνεται, τα πλευρά γίνονται δυσκολότερο να ψηλαφηθούν ή το ζώο εμφανίζει εμφανή αύξηση του σωματικού λίπους, είναι ώρα να επανεξεταστεί η διατροφή και η δραστηριότητά του.

Σημαντικό είναι επίσης να μην αλλάζουμε απότομα την ποσότητα της τροφής με βάση μια μεμονωμένη ημέρα. Οι ανάγκες αξιολογούνται σε βάθος χρόνου και σε σχέση με τη συνολική κατάσταση του ζώου.

Όταν η αυξημένη όρεξη δεν είναι εποχική

Η ξαφνική ή επίμονη αύξηση της όρεξης δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα στην αλλαγή του καιρού.

Εάν ένα ζώο αρχίσει ξαφνικά να πεινά πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο, ιδιαίτερα αν παράλληλα χάνει βάρος, πίνει περισσότερο νερό, ουρεί συχνότερα, εμφανίζει αλλαγές στη συμπεριφορά ή παρουσιάζει άλλα συμπτώματα, χρειάζεται κτηνιατρική αξιολόγηση.

Η αυξημένη όρεξη μπορεί να συνδέεται με διάφορες καταστάσεις υγείας και η εποχή δεν αποτελεί επαρκή εξήγηση από μόνη της.

Η καλύτερη άμυνα είναι η παρακολούθηση

Το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να γίνει εποχή δίαιτας για τα κατοικίδια. Χρειάζεται απλώς λίγο μεγαλύτερη προσοχή στις αλλαγές που φέρνει η νέα καθημερινότητα.

Παρακολουθούμε το βάρος και τη σωματική κατάσταση, κρατάμε τις λιχουδιές υπό έλεγχο και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη δραστηριότητα του ζώου όσο επιτρέπουν οι συνθήκες.

Αν οι ανάγκες του φαίνεται να έχουν πραγματικά αλλάξει, η ποσότητα ή η σύνθεση της τροφής καλό είναι να προσαρμοστεί σε συνεννόηση με κτηνίατρο. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι ένα άδειο μπολ ούτε ένα ζώο που πεινάει διαρκώς. Είναι να βρεθεί η ποσότητα που αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες του, χωρίς το φθινόπωρο να αφήσει πίσω του μερικά παραπανίσια κιλά.