Σκύλος vs διαμέρισμα: Ποιες ράτσες δυσκολεύονται στα λίγα τετραγωνικά και ποιες αγαπούν τον καναπέ

Ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών και ένας σκύλος μπορεί να ακούγονται σαν συνταγή για προβλήματα.

Ένα σπίτι με κήπο και ένας σκύλος υψηλής ενέργειας, αντίθετα, μοιάζουν εκ πρώτης όψεως με τον ιδανικό συνδυασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο που η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη.

Το μέγεθος του χώρου είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν είναι ο καθοριστικός.

Υπάρχουν μεγαλόσωμοι σκύλοι που περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας ήρεμα στον καναπέ και μικρόσωμοι που μπορούν να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε πίστα αγώνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σωστή ερώτηση, επομένως, δεν είναι «πόσο μεγάλος είναι ο σκύλος;», αλλά «πόση ενέργεια έχει και τι χρειάζεται για να είναι καλά;».

Το τετραγωνικό δεν μετρά όσο νομίζουμε

Η αντίληψη ότι ένα μεγάλο σπίτι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν μεγαλόσωμο σκύλο είναι από τους πιο διαδεδομένους μύθους.

Ένας σκύλος που ζει σε διαμέρισμα δεν χρειάζεται απαραίτητα να τρέχει μέσα στο σαλόνι για να καλύψει τις ανάγκες του.

Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη σωματική και πνευματική δραστηριότητα έξω από αυτό: βόλτες, εξερεύνηση, παιχνίδι, εκπαίδευση και ερεθίσματα που ταιριάζουν στην ηλικία και στον χαρακτήρα του.

Αντίστροφα, ένα μεγάλο σπίτι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη βόλτα.

Ο κήπος είναι χώρος, όχι απαραίτητα άσκηση. Ένας σκύλος που περνά όλη την ημέρα σε ένα μεγάλο οικόπεδο αλλά δεν έχει ουσιαστική δραστηριότητα μπορεί να έχει λιγότερα ερεθίσματα από έναν σκύλο που ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα αλλά βγαίνει καθημερινά για μεγάλες και ενδιαφέρουσες βόλτες.

Οι φυλές υψηλής ενέργειας θέλουν δουλειά

Το πραγματικό challenge για τη ζωή στην πόλη δεν είναι πάντα το μέγεθος. Είναι η ενέργεια.

Φυλές όπως το Border Collie και το Australian Shepherd έχουν εκτραφεί για εργασία και χρειάζονται σημαντική σωματική αλλά και πνευματική απασχόληση. Για έναν άνθρωπο που περνά πολλές ώρες εκτός σπιτιού και επιστρέφει χωρίς χρόνο για δραστηριότητα, ένας τέτοιος σκύλος μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη επιλογή, ανεξάρτητα από το αν το σπίτι είναι 50 ή 150 τετραγωνικά.

Η ανεπαρκής εκτόνωση δεν σημαίνει απλώς έναν σκύλο που «βαριέται». Μπορεί να εκφραστεί με υπερβολικό γάβγισμα, καταστροφικές συμπεριφορές ή διαρκή αναζήτηση δραστηριότητας.

Και η εκτόνωση δεν είναι μόνο τρέξιμο. Παιχνίδια όσφρησης, εκπαίδευση, ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων και νέες εμπειρίες μπορούν να προσφέρουν σημαντική πνευματική απασχόληση.

Όταν το μικρό μέγεθος παραπλανά

Το ότι ένας σκύλος χωράει άνετα σε ένα μικρό διαμέρισμα δεν σημαίνει ότι θα είναι και ήσυχος συγκάτοικος.

Μερικές μικρόσωμες φυλές έχουν υψηλά επίπεδα ενέργειας και έντονο ταμπεραμέντο. Ένα Jack Russell Terrier, για παράδειγμα, μπορεί να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο σωματικά, αλλά να έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε δραστηριότητα από όσο περιμένει κάποιος που επιλέγει σκύλο αποκλειστικά με βάση το μέγεθος.

Υπάρχει επίσης το θέμα του θορύβου. Σε μια πολυκατοικία, η τάση για συχνό γάβγισμα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο σκύλος μοιράζεται το ίδιο κτίριο με ανθρώπους που μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικά ωράρια και αντοχές στον θόρυβο.

Οι λάτρεις του καναπέ

Υπάρχουν, από την άλλη, σκύλοι που μπορούν να προσαρμοστούν πολύ καλά στην αστική ζωή, εφόσον οι βασικές ανάγκες τους καλύπτονται.

Shih Tzu, Cavalier King Charles Spaniel, Bulldog και French Bulldog συγκαταλέγονται στις φυλές που μπορούν να λειτουργήσουν καλά σε περιβάλλον διαμερίσματος. Το μικρό ή μεσαίο μέγεθος, η σχετικά χαμηλότερη ανάγκη για έντονη άσκηση και η προσαρμοστικότητα στην εσωτερική ζωή μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει «χωρίς βόλτες».

Κανένας σκύλος δεν γίνεται αυτόματα κατοικίδιο εσωτερικού χώρου επειδή είναι μικρόσωμος ή ήρεμος. Η καθημερινή έξοδος παραμένει σημαντική για τη σωματική υγεία, την εξερεύνηση και την ψυχική ευεξία του ζώου.

Και ο Great Dane μπορεί να γίνει συγκάτοικος

Το παράδειγμα του Great Dane είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό για το πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η εξίσωση «μεγάλος σκύλος = μεγάλο σπίτι».

Το εντυπωσιακό του μέγεθος δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να κινείται ασταμάτητα μέσα στο σπίτι. Όπως συμβαίνει και με άλλες μεγαλόσωμες φυλές, η καθημερινή άσκηση πρέπει να καλύπτεται, αλλά ο σκύλος μπορεί στη συνέχεια να περάσει σημαντικό μέρος της ημέρας ξεκουραζόμενος.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μέγεθος του σπιτιού δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Υπάρχουν μεγαλόσωμες φυλές με χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαμέρισμα, εφόσον οι ανάγκες τους καλύπτονται.

Βέβαια, στην περίπτωση ενός πολύ μεγάλου σκύλου υπάρχουν πρακτικές παράμετροι που δεν πρέπει να αγνοούνται: οι χώροι διέλευσης, το ασανσέρ, οι σκάλες, το κόστος διατροφής και κτηνιατρικής φροντίδας, αλλά και η δυνατότητα του κτιρίου να τον εξυπηρετήσει.

Οι βραχυκέφαλοι έχουν άλλους κανόνες

Για φυλές όπως το French Bulldog και το Pug, η ζωή σε διαμέρισμα μπορεί να είναι πρακτική από πλευράς χώρου, όμως υπάρχει ένας σημαντικός αστερίσκος: η αναπνευστική λειτουργία.

Οι βραχυκέφαλες φυλές έχουν αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων και δυσκολεύονται περισσότερο να αποβάλουν θερμότητα, ιδιαίτερα σε ζεστό και υγρό περιβάλλον. Η άσκηση χρειάζεται προσαρμογή και η υπερβολική προσπάθεια, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Επομένως, το «είναι ιδανικό για διαμέρισμα επειδή δεν χρειάζεται πολύ τρέξιμο» δεν είναι αρκετό ως κριτήριο. Χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες ανάγκες υγείας κάθε φυλής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η λάθος καθημερινότητα

Ένας σκύλος δεν ζει μέσα στα τετραγωνικά του σπιτιού. Ζει μέσα στο πρόγραμμα του ανθρώπου του.

Πόσες ώρες μένει μόνος; Πόσο χρόνο μπορεί ο κηδεμόνας-ιδιοκτήτης να αφιερώσει στις βόλτες; Υπάρχει διάθεση για εκπαίδευση; Υπάρχουν πάρκα ή ασφαλείς χώροι κοντά; Μπορεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί έναν σκύλο με υψηλή ενέργεια ή έναν σκύλο που δυσκολεύεται να μείνει μόνος;

Αυτές είναι συχνά πιο ουσιαστικές ερωτήσεις από το αν το σπίτι έχει δύο δωμάτια ή τέσσερα.

Ακόμη και σε μικρό διαμέρισμα μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για παιχνίδι και πνευματική απασχόληση. Η εκπαίδευση, τα παιχνίδια αναζήτησης και οι ασκήσεις όσφρησης μπορούν να βοηθήσουν έναν σκύλο να εκτονωθεί όταν οι εξωτερικές συνθήκες δεν επιτρέπουν μεγάλη βόλτα.

Η ηλικία μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Οι ανάγκες ενός σκύλου δεν παραμένουν ίδιες σε όλη του τη ζωή.

Ένα κουτάβι χρειάζεται επίβλεψη, σταδιακή κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Ένας νεαρός ενήλικος μπορεί να έχει πολύ περισσότερη ενέργεια. Ένας ηλικιωμένος σκύλος μπορεί να χρειάζεται λιγότερη ένταση και περισσότερη άνεση.

Το ίδιο ισχύει και για τον ίδιο τον σκύλο ως άτομο. Δύο σκύλοι της ίδιας φυλής δεν έχουν απαραίτητα την ίδια προσωπικότητα, τις ίδιες αντοχές ή την ίδια ανάγκη για δραστηριότητα.

Γι’ αυτό και η επιλογή ενός σκύλου μόνο με βάση τη φυλή ή το μέγεθος μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής. Η ηλικία, ο χαρακτήρας, η υγεία και το ιστορικό του ζώου πρέπει να συνυπολογίζονται.

Ο ιδανικός συγκάτοικος μπορεί να είναι απλώς ο σωστός σκύλος

Για κάποιον που ζει σε διαμέρισμα, ένας ενήλικος σκύλος από καταφύγιο ή φιλοζωική οργάνωση μπορεί να έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: ο χαρακτήρας του είναι συνήθως πιο εύκολο να αξιολογηθεί σε σχέση με ένα κουτάβι.

Οι άνθρωποι που τον φροντίζουν μπορούν να γνωρίζουν αν είναι ενεργητικός ή ήρεμος, αν γαβγίζει συχνά, αν μπορεί να μείνει μόνος και πώς συμπεριφέρεται μέσα σε ένα σπίτι.

Και αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμο από μια γενική περιγραφή μιας φυλής.

Στο τέλος, λοιπόν, το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «σκύλος ή διαμέρισμα». Είναι αν ο τρόπος ζωής του ανθρώπου ταιριάζει στις ανάγκες του σκύλου.

Γιατί ένα μικρό σπίτι με αρκετές βόλτες, ερεθίσματα, παιχνίδι και ανθρώπινη παρουσία μπορεί να είναι πολύ καλύτερο περιβάλλον από ένα τεράστιο σπίτι όπου ο σκύλος περνά όλη την ημέρα μόνος.

Ο σκύλος δεν μετρά τετραγωνικά. Μετρά το πώς περνά τη μέρα του.