Γάτα και ενυδάτωση: Έξυπνοι τρόποι για να πίνει περισσότερο νερό

Οι γάτες έχουν τη φήμη ότι δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νερό.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, ιδιαίτερα όταν η διατροφή τους περιλαμβάνει υγρή τροφή, η οποία προσφέρει σημαντική ποσότητα υγρών. Δεν σημαίνει, όμως, ότι η ενυδάτωση μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

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Η επαρκής πρόσληψη νερού έχει σημασία για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και του ουροποιητικού συστήματος.

Παράλληλα, οι νεφρικές παθήσεις είναι συχνές στις μεγαλύτερες γάτες, γι’ αυτό και οι αλλαγές στις συνήθειες κατανάλωσης νερού αξίζουν την προσοχή του ιδιοκτήτη-κηδεμόνα.

Το μπολ μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος

Δεν είναι όλες οι γάτες διατεθειμένες να πιουν από οποιοδήποτε δοχείο. Το υλικό, το σχήμα, το βάθος και η καθαριότητα του μπολ μπορούν να επηρεάσουν την προτίμησή τους.

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Ένα φαρδύ και σχετικά ρηχό μπολ μπορεί να είναι πιο άνετο, ενώ ορισμένες γάτες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε κεραμικά ή ανοξείδωτα δοχεία. Το νερό χρειάζεται επίσης να παραμένει καθαρό και να ανανεώνεται τακτικά.

Εξίσου σημαντική είναι η θέση. Δεν είναι απαραίτητο το μπολ του νερού να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο φαγητό. Μερικές γάτες προτιμούν να έχουν πρόσβαση σε νερό σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού.

Τα σιντριβάνια είναι μια πρακτική εναλλακτική

Για ορισμένες γάτες, το τρεχούμενο νερό είναι πιο ελκυστικό από το στάσιμο. Ένα σιντριβάνι μπορεί επομένως να ενθαρρύνει την κατανάλωση νερού, κυρίως σε ζώα που δείχνουν ενδιαφέρον για τη βρύση ή συνηθίζουν να πίνουν από κινούμενο νερό.

Δεν είναι, ωστόσο, απαραίτητο για κάθε γάτα. Αν χρησιμοποιηθεί, χρειάζεται τακτικό καθάρισμα και συχνή ανανέωση του νερού. Ένα βρώμικο σιντριβάνι μπορεί να έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε.

Μια απλούστερη λύση είναι να τοποθετήσουμε περισσότερα μπολ σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού και να παρατηρήσουμε ποιο σημείο προτιμά η γάτα.

Η υγρή τροφή προσφέρει επιπλέον υγρά

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη νερού. Η υγρή τροφή περιέχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό νερού σε σχέση με την ξηρά, με αποτέλεσμα μια γάτα που την καταναλώνει να λαμβάνει σημαντική ποσότητα υγρών μέσα από το γεύμα της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προστεθεί και μικρή ποσότητα νερού στην τροφή, εφόσον η γάτα το αποδέχεται. Δεν χρειάζεται, όμως, να αλλάξει απότομα η διατροφή της. Κάθε σημαντική διατροφική αλλαγή, ιδιαίτερα σε ζώο με κάποιο πρόβλημα υγείας, είναι προτιμότερο να γίνεται με τη συμβουλή κτηνιάτρου.

Δεν χρειάζεται να βλέπετε τη γάτα να πίνει για να είναι ενυδατωμένη

Η ποσότητα νερού που πίνει απευθείας από το μπολ δεν είναι ο μοναδικός δείκτης. Μια γάτα που τρέφεται κυρίως με υγρή τροφή μπορεί να χρειάζεται να πιει λιγότερο από μια γάτα που τρώει αποκλειστικά ξηρά τροφή.

Γι’ αυτό έχει μεγαλύτερη αξία να γνωρίζουμε τη συνηθισμένη συμπεριφορά του ζώου μας. Αν πίνει λίγο αλλά σταθερά και τρώει κανονικά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως αλλάξει απότομα η κατανάλωση νερού, η αλλαγή χρειάζεται διερεύνηση.

Η ενυδάτωση δεν αποτελεί από μόνη της πρόληψη της νεφρικής νόσου

Το νερό είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία των νεφρών, όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ένα σιντριβάνι ή η αυξημένη κατανάλωση νερού προλαμβάνει τη νεφρική νόσο.

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι συχνότερη στις ηλικιωμένες γάτες και μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικούς παράγοντες. Η έγκαιρη διάγνωση έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε μεμονωμένη πρακτική στο σπίτι.

Η αυξημένη κατανάλωση νερού, μάλιστα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος. Αν μια γάτα που συνήθως πίνει λίγο αρχίσει ξαφνικά να πίνει πολύ περισσότερο και να ουρεί συχνότερα, δεν πρέπει απλώς να θεωρήσουμε ότι «επιτέλους πίνει αρκετό νερό».

Ποια σημάδια χρειάζονται έλεγχο

Αλλαγές στην κατανάλωση νερού ή στην ούρηση, απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη, εμετοί, λήθαργος ή αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να συνδέονται με διάφορες παθήσεις και χρειάζονται αξιολόγηση από κτηνίατρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν μια γάτα προσπαθεί επανειλημμένα να ουρήσει χωρίς αποτέλεσμα ή εμφανίζει εμφανή δυσφορία κατά την ούρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται άμεση κτηνιατρική εκτίμηση.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να κάνουμε τη γάτα να πίνει όσο περισσότερο γίνεται. Είναι να έχει εύκολη και συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, να λαμβάνει επαρκή υγρά από τη διατροφή της και να γνωρίζουμε τις φυσιολογικές της συνήθειες. Έτσι, μια ασυνήθιστη αλλαγή μπορεί να γίνει αντιληπτή εγκαίρως.