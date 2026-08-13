Petora.ai: Η ελληνική τεχνητή νοημοσύνη που θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τα κατοικίδιά μας

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη περάσει από την αναζήτηση πληροφοριών στην καθημερινή ζωή.

Τώρα αρχίζει να αποκτά θέση και σε έναν χώρο όπου η σχέση με την τεχνολογία είναι περισσότερο προσωπική: τη φροντίδα των ζώων συντροφιάς.

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Σε αυτή την αγορά επιχειρεί να κινηθεί η Petora.ai, μια ελληνικής προέλευσης startup που αναπτύσσεται γύρω από την ιδέα ενός ψηφιακού «οικοσυστήματος» για κατοικίδια.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε ένα σημείο πληροφορίες για το ζώο, συμβουλές ευεξίας και διατροφής, εργαλεία παρακολούθησης καθημερινών συνηθειών και, σε επόμενο επίπεδο, πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα.

Η διαφορά της από μια απλή εφαρμογή με συμβουλές για σκύλους και γάτες βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια ενοποίησης.

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Η Petora θέλει να δημιουργήσει ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ για κάθε ζώο, μέσα στο οποίο θα καταγράφονται η καθημερινή του ρουτίνα, το πλαίσιο φροντίδας και άλλα σχετικά δεδομένα.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις αντί για γενικές πληροφορίες που απευθύνονται σε όλους.

Από το κατοικίδιο στο ψηφιακό προφίλ

Η λογική της πλατφόρμας είναι σχετικά απλή. Ο ιδιοκτήτης-κηδεμόνας δημιουργεί ένα ψηφιακό προφίλ του ζώου και εισάγει στοιχεία που αφορούν την καθημερινότητά του. Στη συνέχεια λαμβάνει προσαρμοσμένες προτάσεις για τη διατροφή και την ευεξία του, ενώ μπορεί να παρακολουθεί βασικές συνήθειες και την πορεία τους στον χρόνο.

Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η Petora δεν αντιμετωπίζει τα δεδομένα ως κάτι που χρειάζεται να εισαχθεί μία φορά και στη συνέχεια να ξεχαστεί.

Η εταιρεία περιγράφει ένα μοντέλο συνεχούς αλληλεπίδρασης: συλλογή πληροφοριών, εξατομικευμένη καθοδήγηση και παρακολούθηση της καθημερινής ρουτίνας.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να μετατρέψει την εφαρμογή από περιστασιακό εργαλείο σε υπηρεσία που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα.

Ένα από τα πεδία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι η διατροφή. Η Petora υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία πιο στοχευμένων διατροφικών συνηθειών και, παράλληλα, στη μείωση της σπατάλης τροφής.

Πρόκειται για έναν από τους άξονες στους οποίους η εταιρεία συνδέει την τεχνολογία με τη βιωσιμότητα.

Δεν θέλει να γίνει άλλος ένας ψηφιακός σύμβουλος

Η φιλοδοξία της Petora είναι μεγαλύτερη από ένα app που απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με ένα κατοικίδιο.

Στον σχεδιασμό της περιλαμβάνονται υπηρεσίες και εμπορικές δυνατότητες, ώστε ο ιδιοκτήτης-κηδεμόνας να μπορεί να μετακινείται από την πληροφορία στην πράξη μέσα από το ίδιο περιβάλλον. Η εταιρεία μιλά για «curated services» και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για κατοικίδια.

Εδώ βρίσκεται και η επιχειρηματική διάσταση του εγχειρήματος. Το μοντέλο που περιγράφει η Petora συνδυάζει συνδρομητικές υπηρεσίες με προμήθειες από marketplace.

Η βασική ιδέα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως το σημείο εισόδου, ενώ στη συνέχεια δημιουργείται ένα ευρύτερο δίκτυο γύρω από τον ιδιοκτήτη-κηδεμόνα, τους επαγγελματίες και την αγορά προϊόντων για ζώα συντροφιάς.

Από την ιδιωτική φροντίδα στα αδέσποτα

Το ενδιαφέρον της Petora δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τις δημόσιες παρουσιάσεις της, στην αγορά των ιδιοκτητών κατοικιδίων.

Τον Μάρτιο του 2026, στο 4ο WeOpenGov Forum, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με αντικείμενο την ανοικτή διακυβέρνηση και την ψηφιακή καινοτομία, ο Ευάγγελος Μαρκόπουλος της EMT Technologies παρουσίασε την Petora.ai ως πλατφόρμα που αξιοποιεί δεδομένα για την ευημερία των ζώων συντροφιάς, αλλά και για την υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών των δήμων που σχετίζονται με τα αδέσποτα.

Η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά. Αν μια πλατφόρμα μπορεί να συγκεντρώνει και να οργανώνει δεδομένα όχι μόνο για ζώα που έχουν ιδιοκτήτη-κηδεμόνα αλλά και για αδέσποτα, τότε η εφαρμογή της μπορεί να επεκταθεί πέρα από την ατομική φροντίδα και προς τη διαχείριση υπηρεσιών σε επίπεδο δήμου.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για κατεύθυνση ανάπτυξης και όχι για λόγο να θεωρηθεί ότι έχει ήδη δημιουργηθεί μια πανελλαδική ψηφιακή υποδομή για τα αδέσποτα.

Η ίδια η Petora περιγράφει την επόμενη φάση ως ανάπτυξη προληπτικής νοημοσύνης, περισσότερων διασυνδέσεων, κοινοτικών λειτουργιών και εργαλείων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Πίσω από την Petora η EMT Technologies

Η Petora.ai αποτελεί startup project της ελληνικής EMT Technologies. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας καταγράφεται μεταξύ των τρεχόντων projects της, μαζί με άλλα εγχειρήματα, ενώ για το 2026 αναφέρεται και η συμμετοχή της Petora στο Gaia Accelerator.

Η EMT Technologies παρουσιάζει την Petora ως νέα startup πρωτοβουλία που έχει στόχο τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής για ιδιοκτήτες-κηδεμόνες και επαγγελματίες του χώρου των κατοικιδίων, με έμφαση στην ιδιωτικότητα, την εμπιστοσύνη και τη δυνατότητα επέκτασης σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η παρουσία της Petora σε ένα φόρουμ που συνδέει την τεχνολογία με την ανοικτή διακυβέρνηση δείχνει επίσης ότι το project δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως consumer εφαρμογή.

Η σύνδεση με τους δήμους και τα δεδομένα για τα αδέσποτα αποτελεί μία από τις πιθανές κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν το εγχείρημα στην ελληνική αγορά.

Το επόμενο βήμα είναι τα δεδομένα

Το πιο φιλόδοξο κομμάτι του σχεδιασμού της Petora βρίσκεται ίσως πίσω από την εφαρμογή που βλέπει ο χρήστης.

Η εταιρεία περιγράφει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία ενός είδους ψηφιακής υποδομής για την ευζωία των ζώων συντροφιάς στην Ευρώπη. Στο μοντέλο αυτό, τα δεδομένα από τα ψηφιακά προφίλ, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επαγγελματίες και οι εμπορικές υπηρεσίες θα συνδέονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου μοντέλου είναι προφανές: όσο περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώνονται γύρω από ένα ζώο και όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα, τόσο περισσότερο μπορεί να προσαρμόζεται η εμπειρία στις ανάγκες του συγκεκριμένου κατοικιδίου.

Ακριβώς εδώ, όμως, βρίσκεται και το δύσκολο σημείο.

Η αξία μιας τέτοιας υπηρεσίας εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων, την αξιοπιστία των συστάσεων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για τα ζώα και τους ιδιοκτήτες-κηδεμόνες τους.

Η Petora αναφέρει ότι σχεδιάζει την πλατφόρμα με «privacy-first» προσέγγιση και έμφαση στη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.