Ο γάτος που επέζησε 37 ημέρες κάτω από τα ερείπια: Η συγκλονιστική ιστορία του Φέλιξ μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, μια μικρή ιστορία κατάφερε να γίνει σύμβολο ελπίδας.

Πρωταγωνιστής είναι ο Φέλιξ, ένας οικόσιτος γάτος που παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια για 37 ολόκληρες ημέρες, μέχρι που εθελοντές διασώστες τον εντόπισαν ζωντανό σε ένα κατεστραμμένο συγκρότημα κατοικιών στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

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Ακόμη και οι ίδιοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι ένα ζώο μπορούσε να έχει αντέξει τόσο μεγάλο διάστημα κάτω από τα χαλάσματα.

Η διάσωσή του έγινε ύστερα από μια δύσκολη επιχείρηση. Οι διασώστες άκουσαν τις αδύναμες κινήσεις του μέσα στα συντρίμμια και κατάφεραν να τον πλησιάσουν χρησιμοποιώντας τροφή, μέχρι που ο εξαντλημένος γάτος βγήκε από την κρυψώνα του.

Για τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην επιχείρηση, η εικόνα του Φέλιξ να αναδύεται ζωντανός αποτέλεσε μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας μέσα στο πένθος που είχε προκαλέσει ο φονικός σεισμός.

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Η μάχη για τη ζωή

Όταν μεταφέρθηκε σε κτηνιατρικό κέντρο, ο Φέλιξ ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σοβαρά αφυδατωμένος, υποσιτισμένος και έφερε πολλαπλά τραύματα, αποτέλεσμα των 37 ημερών που πέρασε κάτω από τα χαλάσματα.

Οι κτηνίατροι ξεκίνησαν αμέσως εντατική θεραπεία, χορηγώντας υγρά, φαρμακευτική αγωγή και ειδική διατροφή, γνωρίζοντας ότι τα πρώτα 24ωρα θα ήταν καθοριστικά για την επιβίωσή του.

Υπάρχει, ωστόσο, μία ακόμη λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία του ακόμη πιο ξεχωριστή.

Πριν από τον σεισμό, ο Φέλιξ ήταν παχύσαρκος. Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους που παρακολουθούν την πορεία του, τα αυξημένα αποθέματα λίπους που διέθετε ενδέχεται να συνέβαλαν καθοριστικά στο να αντέξει για περισσότερο από έναν μήνα χωρίς επαρκή τροφή.

Αν και δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή, θεωρείται πολύ πιθανό να του έδωσε το απαραίτητο ενεργειακό «απόθεμα» για να παραμείνει ζωντανός μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Όταν ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, είχε χάσει μεγάλο μέρος του βάρους του. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και σήμερα συνεχίζει τη δύσκολη μάχη της αποκατάστασης, με τους γιατρούς να βλέπουν καθημερινά μικρά αλλά ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης.

Η συγκινητική επανένωση

Λίγο αργότερα ήρθε η στιγμή που συγκίνησε ακόμη περισσότερο. Η οικογένεια του Φέλιξ, που τον αναζητούσε ασταμάτητα από την ημέρα του σεισμού, ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί ζωντανός.

Η επανένωση στο κτηνιατρείο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τον γάτο να αναγνωρίζει τους ανθρώπους του έπειτα από περισσότερες από πέντε εβδομάδες αγωνίας.

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας τον Φέλιξ σε ένα από τα πιο συγκινητικά σύμβολα της καταστροφής.

Τα νέα από την ανάρρωσή του δίνουν ελπίδα

Οι τελευταίες εικόνες που δημοσιοποίησε η κτηνιατρική ομάδα που τον φροντίζει δείχνουν ότι ο Φέλιξ συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά μικρές αλλά σημαντικές μάχες.

Παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, όμως έχει αρχίσει να ανακτά σταδιακά τις δυνάμεις του. Ανοίγει πλέον τα μάτια του, ανταποκρίνεται ολοένα καλύτερα στις θεραπείες και παρουσιάζει σαφή σημάδια βελτίωσης, δίνοντας αισιοδοξία στους γιατρούς που παρακολουθούν την πορεία του.

Πίσω από κάθε βήμα της ανάρρωσής του βρίσκονται κτηνίατροι, εθελοντές και δεκάδες άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή αφιερώθηκαν στη φροντίδα του, ενώ χιλιάδες πολίτες παρακολουθούν την εξέλιξή του και εκφράζουν καθημερινά τη στήριξή τους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο δρόμος μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του παραμένει μακρύς. Ωστόσο, ο Φέλιξ έχει ήδη πετύχει κάτι που έμοιαζε αδύνατο: κατάφερε να επιβιώσει 37 ημέρες κάτω από τα ερείπια ενός από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς που γνώρισε τα τελευταία χρόνια η Βενεζουέλα και να γίνει το πιο φωτεινό σύμβολο ελπίδας μέσα από την καταστροφή.