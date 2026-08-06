Οι πρώτες 24 ώρες μετά την υιοθεσία ενός αδέσποτου: Τα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι νέοι ιδιοκτήτες

Η εικόνα ενός αδέσποτου που βρίσκει επιτέλους μια οικογένεια είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές για κάθε φιλόζωο.

Πίσω όμως από τη χαρά της υιοθεσίας κρύβεται μια περίοδος ιδιαίτερα κρίσιμη για το ζώο.

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Οι πρώτες 24 ώρες στο νέο περιβάλλον είναι καθοριστικές, καθώς ο σκύλος καλείται να διαχειριστεί έντονο στρες, άγνωστους ανθρώπους, νέες μυρωδιές και μια καθημερινότητα που δεν θυμίζει σε τίποτα όσα είχε ζήσει μέχρι τότε.

Κτηνίατροι και επαγγελματίες εκπαιδευτές σκύλων συμφωνούν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής δεν προκύπτουν επειδή ο σκύλος «δεν είναι έτοιμος», αλλά επειδή οι άνθρωποι, μέσα στον ενθουσιασμό τους, προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά, πάρα πολύ γρήγορα.

Το πρώτο λάθος ξεκινά μόλις ανοίξει η πόρτα

Πολλοί ιδιοκτήτες θέλουν να γνωρίσουν αμέσως κάθε γωνιά του σπιτιού στον νέο τους σκύλο, να τον συστήσουν σε συγγενείς και φίλους ή να τον πάρουν βόλτα στη γειτονιά.

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Για ένα αδέσποτο, όμως, όλα αυτά μπορεί να λειτουργήσουν σαν ένας καταιγισμός ερεθισμάτων.

Οι ειδικοί συνιστούν το αντίθετο: έναν ήσυχο χώρο όπου ο σκύλος θα μπορεί να παρατηρεί το περιβάλλον χωρίς πίεση. Δεν χρειάζεται να εξερευνήσει όλο το σπίτι από την πρώτη στιγμή. Αρκεί να νιώσει ότι υπάρχει ένα ασφαλές σημείο που μπορεί να θεωρήσει «δικό του».

Μην περιμένετε να σας εμπιστευτεί αμέσως

Ένας σκύλος που έζησε στον δρόμο ή πέρασε μεγάλο διάστημα σε καταφύγιο δεν γνωρίζει ακόμη ποιοι είστε.

Μπορεί να κρύβεται κάτω από ένα τραπέζι, να αποφεύγει το βλέμμα σας ή να μην αγγίζει καν το φαγητό του για αρκετές ώρες.

Οι κτηνίατροι εξηγούν ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η υιοθεσία «δεν πέτυχε». Για πολλά ζώα, η εμπιστοσύνη χτίζεται σταδιακά, μέσα από την ηρεμία, τη συνέπεια και την απουσία πίεσης.

Το φαγητό δεν είναι πάντα προτεραιότητα

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα των νέων ιδιοκτητών είναι γιατί ο σκύλος δεν τρώει.

Το στρες μπορεί να μειώσει προσωρινά την όρεξη, ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες μετά την υιοθεσία.

Οι ειδικοί συνιστούν να υπάρχει πάντα διαθέσιμο καθαρό νερό και να προσφέρεται μικρή ποσότητα τροφής χωρίς πίεση. Η επιμονή ή οι συνεχείς αλλαγές τροφής συνήθως επιδεινώνουν την κατάσταση αντί να τη βελτιώνουν.

Η πρώτη βόλτα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Οι περισσότερες αποδράσεις υιοθετημένων σκύλων συμβαίνουν μέσα στις πρώτες ημέρες.

Το άγνωστο περιβάλλον, ένας ξαφνικός θόρυβος ή ένας έντονος φόβος μπορεί να οδηγήσουν έναν σκύλο σε πανικό.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές προτείνουν ασφαλές σαμαράκι, σωστά ρυθμισμένο περιλαίμιο και λουρί που δεν αφήνει περιθώρια διαφυγής. Τις πρώτες ημέρες, οι βόλτες πρέπει να είναι σύντομες, ήρεμες και χωρίς περιττά ερεθίσματα.

Μην τον βομβαρδίζετε με αγάπη

Ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι μία από τις πιο συχνές συμβουλές των ειδικών.

Οι συνεχείς αγκαλιές, τα χάδια και η παρουσία πολλών ανθρώπων γύρω από τον σκύλο μπορεί να αυξήσουν το άγχος αντί να τον καθησυχάσουν.

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με τον ενθουσιασμό του ανθρώπου αλλά με τον σεβασμό στον ρυθμό του ζώου.

Η πρώτη επίσκεψη στον κτηνίατρο

Εφόσον δεν έχει ήδη γίνει από τη φιλοζωική οργάνωση ή το καταφύγιο, ο σκύλος θα πρέπει να εξεταστεί σύντομα από κτηνίατρο.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση της γενικής υγείας, τον έλεγχο για παράσιτα, την επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού μικροτσίπ, την ενημέρωση του βιβλιαρίου υγείας και τον προγραμματισμό των απαραίτητων εμβολιασμών ή θεραπειών.

Οι πρώτες 24 ώρες δεν καθορίζουν τον χαρακτήρα του

Ένα φοβισμένο ζώο δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει φοβικό.

Ένας σκύλος που δεν κουνά την ουρά ή δεν πλησιάζει τους ανθρώπους δεν είναι απαραίτητα αντικοινωνικός.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η προσαρμογή ενός αδέσποτου ακολουθεί τον δικό της ρυθμό. Για αρκετούς σκύλους χρειάζονται ημέρες, για άλλους εβδομάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις μήνες μέχρι να αισθανθούν πραγματικά ασφαλείς.

Η υιοθεσία δεν τελειώνει όταν κλείσει η πόρτα

Στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να υιοθετήσουν έναν αδέσποτο αντί να αγοράσουν σκύλο από εκτροφείο ή κατάστημα κατοικιδίων. Πρόκειται για μια επιλογή που σώζει κυριολεκτικά μια ζωή.

Η επιτυχία, όμως, της υιοθεσίας δεν εξαρτάται μόνο από την απόφαση να ανοίξει κανείς το σπίτι του. Εξαρτάται κυρίως από την υπομονή των πρώτων ημερών. Γιατί για έναν σκύλο που έχει μάθει να επιβιώνει μόνος του, το πιο δύσκολο δεν είναι να περάσει το κατώφλι ενός σπιτιού. Είναι να πιστέψει ότι αυτή τη φορά δεν θα χρειαστεί να το εγκαταλείψει ξανά.