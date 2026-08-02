Σκύλος με δύο κηδεμόνες: Η νέα τάση της συν-κηδεμονίας διχάζει τους ειδικούς και ανοίγει τη συζήτηση για την Ελλάδα

Οι απαιτητικοί ρυθμοί εργασίας, η μοναχική ζωή στις πόλεις και η αυξανόμενη ανάγκη για συντροφιά φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο μοντέλο φροντίδας κατοικιδίων που κερδίζει έδαφος στο εξωτερικό.

Μπορεί η συν-κηδεμονία ενός σκύλου να λειτουργήσει και στην Ελλάδα ή πρόκειται για μια ιδέα που συγκρούεται με τις πραγματικές ανάγκες των ζώων;

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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το βασικό ερώτημα πριν από την απόκτηση ενός σκύλου ήταν απλό: «Έχεις χρόνο να τον φροντίσεις;».

Σήμερα, όμως, η απάντηση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη.

Οι εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας, τα ακανόνιστα ωράρια και η αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών δυσκολεύουν πολλούς ανθρώπους να αφιερώσουν τον χρόνο που χρειάζεται ένα ζώο.

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Η πολύωρη παραμονή ενός σκύλου μόνο του στο σπίτι δεν αποτελεί μόνο ηθικό προβληματισμό, αλλά και ζήτημα ευζωίας, καθώς μπορεί να συνδέεται με άγχος αποχωρισμού, προβλήματα συμπεριφοράς και μειωμένη ποιότητα ζωής.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στη Βόρεια Αμερική συζητείται ολοένα και περισσότερο η συν-κηδεμονία κατοικιδίων (co-pet parenting).

Η βασική ιδέα είναι απλή: δύο άνθρωποι (φίλοι, συγγενείς, γείτονες ή ακόμη και πρώην σύντροφοι) μοιράζονται οργανωμένα την ευθύνη ενός σκύλου. Μοιράζονται τον χρόνο, τα έξοδα και τις καθημερινές υποχρεώσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ζώο ζει εναλλάξ σε δύο σπίτια.

Μια απάντηση στις αλλαγές της σύγχρονης ζωής

Η συν-κηδεμονία δεν αποτελεί μια ακόμη τάση των κοινωνικών δικτύων. Αντανακλά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη σχέση μας με τα κατοικίδια.

Μεγάλη διεθνής έρευνα του 2026, στην οποία συμμετείχαν περίπου 19.000 κηδεμόνες-ιδιοκτήτες κατοικιδίων από δέκα χώρες, έδειξε ότι οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν πλέον τα ζώα τους ως ισότιμα μέλη της οικογένειας, προσαρμόζοντας ακόμη και την καθημερινότητά τους στις ανάγκες τους.

Παρότι η συν-κηδεμονία μεταξύ δύο διαφορετικών νοικοκυριών δεν έχει ακόμη μελετηθεί εκτενώς, έρευνα των Wellesley College και Tufts University έδειξε ότι όταν η φροντίδα ενός κατοικιδίου μοιράζεται, ενισχύεται η συμμετοχή όλων στις ευθύνες και η συνέπεια στη φροντίδα του.

Τα πλεονεκτήματα

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι ο σκύλος μένει λιγότερες ώρες μόνος.

Ένας εργαζόμενος που επιστρέφει αργά μπορεί να γνωρίζει ότι ο δεύτερος κηδεμόνας-ιδιοκτήτης θα αναλάβει τη βόλτα, το παιχνίδι ή τη συντροφιά του ζώου. Παράλληλα, μειώνεται η ανάγκη για συχνή φιλοξενία σε άγνωστους χώρους όταν προκύπτουν ταξίδια ή επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η κοινή φροντίδα μπορεί επίσης να περιορίσει το οικονομικό βάρος της τροφής, της κτηνιατρικής περίθαλψης και των υπόλοιπων εξόδων. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η εξοικονόμηση χρημάτων δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί τον βασικό λόγο για μια τέτοια επιλογή.

Οι δυσκολίες

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η συνέπεια. Οι σκύλοι βασίζονται στη ρουτίνα. Αν οι δύο κηδεμόνες-ιδιοκτήτες εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική εκπαίδευση ή ακόμη και διαφορετική διατροφή, το ζώο μπορεί να μπερδευτεί και να εμφανίσει προβλήματα συμπεριφοράς.

Η διεθνής εμπειρία από περιπτώσεις συνεπιμέλειας κατοικιδίων μετά από χωρισμούς δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα τα δύο σπίτια, αλλά η αστάθεια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας σκύλος μπορεί να προσαρμοστεί σε περισσότερα από ένα περιβάλλοντα, αρκεί να υπάρχει σταθερό πρόγραμμα, κοινή αντιμετώπιση και καλή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που τον φροντίζουν.

Παράλληλα, δεν είναι όλοι οι σκύλοι κατάλληλοι για αυτό το μοντέλο. Ένα κοινωνικό και ευπροσάρμοστο ζώο μπορεί να προσαρμοστεί ευκολότερα, ενώ ένας σκύλος με έντονο άγχος αποχωρισμού, φοβίες ή ιδιαίτερες ανάγκες ίσως δυσκολευτεί.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Αν και η συν-κηδεμονία δεν αποτελεί ακόμη οργανωμένη πρακτική, αρκετοί Έλληνες εφαρμόζουν ήδη άτυπες μορφές κοινής φροντίδας.

Οι γονείς που κρατούν τον σκύλο των παιδιών τους όσο εκείνα εργάζονται, οι φίλοι που αναλαμβάνουν τις βόλτες ή οι γείτονες που βοηθούν όταν προκύπτει ανάγκη αποτελούν παραδείγματα μιας κουλτούρας αλληλοϋποστήριξης που ήδη υπάρχει.

Η διαφορά είναι ότι στο εξωτερικό αυτή η συνεργασία οργανώνεται περισσότερο, με σαφείς κανόνες και κοινή ευθύνη.

Πότε μπορεί να λειτουργήσει;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η συν-κηδεμονία μπορεί να αποδώσει μόνο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, κοινή φιλοσοφία για τη φροντίδα, σταθερό πρόγραμμα και σαφής κατανομή ευθυνών.

Δεν αποτελεί λύση για όλους ούτε για κάθε σκύλο. Προϋποθέτει συνεργασία, συνέπεια και συνεχή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που μοιράζονται τη φροντίδα.

Το βασικό ερώτημα

Η συζήτηση γύρω από τη συν-κηδεμονία αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα κατοικίδια. Σήμερα, η έννοια της «ιδιοκτησίας» δίνει σταδιακά τη θέση της στην έννοια της υπεύθυνης κηδεμονίας-ιδιοκτησίας.

Ένας σκύλος δεν ενδιαφέρεται ποιος θεωρείται ο ιδιοκτήτης του. Αυτό που χρειάζεται είναι ασφάλεια, σταθερότητα, συνέπεια και ανθρώπινη παρουσία.

Η συν-κηδεμονία δεν αποτελεί πανάκεια. Για ορισμένους σκύλους και ορισμένους ανθρώπους μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική λύση· για άλλους, όχι.

Το ζητούμενο δεν είναι να μοιράζεται η ευθύνη, αλλά να εξασφαλίζεται ότι το ζώο θα απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

FACT BOX | Πριν αποφασίσετε να μοιραστείτε έναν σκύλο

Η συν-κηδεμονία μπορεί να λειτουργήσει όταν:

✓ Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κηδεμόνων-ιδιοκτητών.

✓ Έχουν συμφωνηθεί εξαρχής κανόνες και υποχρεώσεις.

✓ Ο σκύλος προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

✓ Το πρόγραμμα είναι σταθερό.

✓ Η προτεραιότητα είναι η ευζωία του ζώου.

Δεν είναι καλή επιλογή όταν:

✗ Υπάρχουν συχνές διαφωνίες.

✗ Οι δύο άνθρωποι εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες.

✗ Ο σκύλος δυσκολεύεται στις αλλαγές ή εμφανίζει έντονο άγχος αποχωρισμού.

✗ Η απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.